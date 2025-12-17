मिलेनियल्स पर काम का प्रेशर ज्यादा या Gen Z पर, दबाव हैंडल करने में कौन ज्यादा बेहतर?

मिलेनियल्स को शुरू से यह सिखाया गया कि पहले बिना सवाल किए काम करो, नाम बनाओ, तभी बोलने का हक मिलेगा. इसलिए वे आज भी सोचते हैं कि एक्स्ट्रा काम मना करना या समय पर लॉग-ऑफ करना कहीं उन्हें “कम सीरियस” न दिखा दे. Gen Z को यह बोझ नहीं ढोना पड़ता. वे सीधे पूछते हैं कि क्या करना है और कहां रुकना है.