मिलेनियल्स पर काम का प्रेशर ज्यादा या Gen Z पर, दबाव हैंडल करने में कौन ज्यादा बेहतर?
मिलेनियल्स अक्सर बिना बोले ज्यादा काम उठाते हैं, जबकि Gen Z अपनी साफ सीमाएं तय करते हैं. काम, दबाव और बर्नआउट के फर्क को समझिए इस बदलते ऑफिस कल्चर में.
अक्सर दफ्तरों में देखा जाता है कि मिलेनियल्स बिना कुछ बोले ज्यादा काम उठा लेते हैं. देर तक रुकना, एक्स्ट्रा टास्क लेना और हर मैसेज का तुरंत जवाब देना उन्हें अपनी जिम्मेदारी लगता है. इसके उलट Gen Z साफ लाइन खींच देती है. जो काम तय है, वही करेंगे, उसके बाहर नहीं. इस फर्क की वजह यह है कि मिलेनियल्स उस माहौल में पले-बढ़े हैं, जहां मेहनत को ही काबिलियत माना गया. वहीं Gen Z ने पहले ही देख लिया कि ज्यादा काम करने से हमेशा सुरक्षा या पहचान नहीं मिलती.
Published at : 17 Dec 2025 12:33 PM (IST)
