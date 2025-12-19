ये हैं भारत की सबसे ज्यादा ठंडी जगह, यहां झील तक जाती हैं जम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Top 10 coldest city of india: भारत में ठंड आते ही लोग कई जगहों पर घूमने जाते है. वह इन जगहों पर इसलिए जाते हैं ताकि वह बर्फवारी का मजा उठा सकें. इन जगहों पर तापामन 0 से भी नीचे चला जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 19 Dec 2025 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

Top 10 coldest city of india: ठंडी का कहर हर जगह दिखने लगा है. सर्दियों में तापामान में भारी गिरावट दर्ज की जाती है. भारत की कई जगहों पर तो तापामन 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है. इसके कारण वहां पर रोजाना होने वाली गतिविधियां भी धीमी हो जाती हैं. तापमान में भारी गिरावट के कारण ही इन जगहों को भारत का सबसे ठंडी जगहों में गिना जाता है. 

मनाली

इसमें सबसे पहला नाम मनाली का है. सर्दियां आते ही यहां पर भारी मात्रा में बर्फ गिरती है. रात में यहां का तापमान जीरो हो जाता है. इस समय यहां लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है. लोग यहां बर्फवारी का मजा उठाने आते हैं. 

कुलगाम

कुलगाम में तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की जाती है. यहां रात के समय तापमान इतना ज्यादा गिर जाता है कि लोग घर के बाहर कदम नहीं रख पाते हैं. इतनी ज्यादा ठंड होने के कारण यहां प्रतिदिन की गतिविधियों में काफी ज्यादा असर पड़ता है.

गंगटोक

गंगटोक में भी ठंड के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है. हालांकि, यहां पर तापमान समय के साथ बदलता रहता है. सुबह में तापामान थोड़ा सामान्य, लेकिन शाम होते ही तापमान काफी ज्यादा गिर जाता है. 

धर्मशाला

यहां पर तापमान में भारी गिरावट के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. रात होते ही यहां तापमान काफी ज्यादा गिर जाता है. इसके साथ ही मौसम हर समय अपने मिजाज बदलता रहता है. 

बारामूला

बारामूला में तापमान काफी ज्यादा गिर जाता है. यहां पर हर समय तापमान में गिरावट के कारण सड़क चिपचिपा हो जाता है. जनवरी का समय लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है.

श्रीनगर

श्रीनगर में काफी ज्यादा कड़ाके की ठंड देखने को मिलती है. यहां पर तापमान में इतनी ज्यादा गिरावट आ जाती है कि डल झील पूरी तरीके से बर्फ बन जाती है. 

सोपोर

सोपोर में हर जगह बर्फ और ठंडी हवा का कहर रहता है. ज्यादा बर्फवारी के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. 

ख्वाजा बाग

यह बारामूला में है. ख्वाजा बाघ को सबसे ज्यादा कहर वाली ठंड का सामना करना पड़ता है. यह पर पाइप तक में बर्फ जम जाती है, जिसके कारण कई चीजों को करने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. 

दार्जिलिंग और बांदीपुरा

दार्जिलिंग में ठंड का कहर ज्यादा होता है लेकिन इसके साथ ही यहां पर बर्फ वारी भी कभी-कभी देखने को मिलती है. वहीं, दूसरी तरफ बांदीपुरा में वुलर झील के कारण लोगों को काफी ज्यादा ठंड झेलना पड़ता है.

Published at : 19 Dec 2025 08:06 AM (IST)
