बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!

भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल इन दिनों मैदान से बाहर हैं. इसकी वजह उनकी खराब सेहत है. चहल डेंगू और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ सकता है. खुद चहल ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी और बताया कि इन बीमारियों ने उनके शरीर पर काफी असर डाला है.

बीमारी ने बिगाड़ी चहल की हालत

युजवेंद्र चहल को आखिरी बार नवंबर में हरियाणा की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप मुकाबले में खेलते देखा गया था. इसके बाद से ही वह लगातार टीम से बाहर चल रहे हैं. अब साफ हो गया है कि डेंगू और चिकनगुनिया की वजह से उनकी हालत बिगड़ गई थी और उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी गई है. इसी कारण वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भी अपनी टीम का हिस्सा नहीं बन सके.

सोशल मीडिया पर खुद दी जानकारी

फाइनल मैच से पहले युजवेंद्र चहल ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी सेहत को लेकर अपडेट दिया. उन्होंने लिखा कि वह हरियाणा टीम के साथ मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन बीमारी के कारण ऐसा नहीं हो सका. चहल ने अपनी टीम को फाइनल के लिए शुभकामनाएं भी दीं और जल्द ठीक होकर वापसी की उम्मीद जताई.

हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि वह कब तक पूरी तरह फिट होकर क्रिकेट के मैदान पर लौटेंगे. माना जा रहा है कि अब उनकी नजरें विजय हजारे ट्रॉफी पर होंगी, जो 24 दिसंबर से शुरू हो रही है. हालांकि उनकी वापसी पूरी तरह फिटनेस पर निर्भर करेगी.

लंबे समय से टीम इंडिया से भी बाहर

युजवेंद्र चहल पिछले कुछ समय से भारतीय सीनियर टीम से भी बाहर चल रहे हैं. अगस्त 2023 के बाद से उन्होंने भारत के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है. टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें टीम में मौका नहीं मिला, हालांकि घरेलू और विदेशी क्रिकेट में उनका प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है.

इंग्लैंड में दिखा था दम

बीमारी से पहले चहल इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते नजर आए थे. उन्होंने नॉर्थम्पटनशायर की ओर से वनडे कप और काउंटी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया. लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में उन्होंने किफायती गेंदबाजी की, जबकि रेड बॉल क्रिकेट में तीन मैचों में 12 विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की.