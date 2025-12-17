कहीं झाड़ू…कहीं मकड़ी के जाले, बेहद अनोखा है इन देशों क्रिसमस मनाने का अंदाज

नॉर्वे में क्रिसमस आते ही लोग अपने घरों के झाड़ू और पोंछे छुपा देते हैं. वजह साफ-सफाई से बचना नहीं, बल्कि बुरी आत्माओं का डर है. वहां मान्यता है कि क्रिसमस की रात बुरी शक्तियां धरती पर लौट आती हैं और झाड़ू उनका पसंदीदा साधन होता है, इसलिए लोग झाड़ू छुपाकर बुरी आत्माओं को भटकाने की कोशिश करते हैं.