कहीं झाड़ू…कहीं मकड़ी के जाले, बेहद अनोखा है इन देशों क्रिसमस मनाने का अंदाज

कहीं झाड़ू…कहीं मकड़ी के जाले, बेहद अनोखा है इन देशों क्रिसमस मनाने का अंदाज

Christmas 2025: कहीं क्रिसमस से पहले झाड़ू छुपाई जाती है, तो कहीं पेड़ पर मकड़ी के जाले सजते हैं. ये परंपराएं अजीब जरूर लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी कहानियां आपको चौंका देंगी.

By : निधि पाल  | Updated at : 17 Dec 2025 04:36 PM (IST)
Christmas 2025: कहीं क्रिसमस से पहले झाड़ू छुपाई जाती है, तो कहीं पेड़ पर मकड़ी के जाले सजते हैं. ये परंपराएं अजीब जरूर लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी कहानियां आपको चौंका देंगी.

क्रिसमस का नाम सुनते ही दिमाग में सांता क्लॉज, केक, कैरोल और जगमगाती लाइट्स की तस्वीर उभर आती है, लेकिन दुनिया भर में यह त्योहार हर जगह एक जैसा नहीं होता. कहीं इसे डर और आस्था से जोड़ा गया है, तो कहीं इसे बच्चों की आदतें सुधारने का जरिया बनाया गया है. क्रिसमस वीक के दौरान अलग-अलग देशों में निभाई जाने वाली कुछ परंपराएं इतनी अनोखी हैं कि पहली बार सुनने वाला हैरान रह जाए.

1/7
नॉर्वे में क्रिसमस आते ही लोग अपने घरों के झाड़ू और पोंछे छुपा देते हैं. वजह साफ-सफाई से बचना नहीं, बल्कि बुरी आत्माओं का डर है. वहां मान्यता है कि क्रिसमस की रात बुरी शक्तियां धरती पर लौट आती हैं और झाड़ू उनका पसंदीदा साधन होता है, इसलिए लोग झाड़ू छुपाकर बुरी आत्माओं को भटकाने की कोशिश करते हैं.
नॉर्वे में क्रिसमस आते ही लोग अपने घरों के झाड़ू और पोंछे छुपा देते हैं. वजह साफ-सफाई से बचना नहीं, बल्कि बुरी आत्माओं का डर है. वहां मान्यता है कि क्रिसमस की रात बुरी शक्तियां धरती पर लौट आती हैं और झाड़ू उनका पसंदीदा साधन होता है, इसलिए लोग झाड़ू छुपाकर बुरी आत्माओं को भटकाने की कोशिश करते हैं.
2/7
आइसलैंड में क्रिसमस एक दिन नहीं, बल्कि पूरे 13 दिन चलता है. इस दौरान बच्चे हर रात अपने जूते खिड़की के पास रखकर सोते हैं. माना जाता है कि जो बच्चे अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें मिठाई मिलती है और जो शरारती होते हैं, उनके जूतों में सड़ा आलू डाल दिया जाता है.
आइसलैंड में क्रिसमस एक दिन नहीं, बल्कि पूरे 13 दिन चलता है. इस दौरान बच्चे हर रात अपने जूते खिड़की के पास रखकर सोते हैं. माना जाता है कि जो बच्चे अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें मिठाई मिलती है और जो शरारती होते हैं, उनके जूतों में सड़ा आलू डाल दिया जाता है.
Published at : 17 Dec 2025 04:35 PM (IST)
Christmas Christmas 2025 Unique Christmas Traditions

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसी

ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
