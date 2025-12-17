एक्सप्लोरर
कहीं झाड़ू…कहीं मकड़ी के जाले, बेहद अनोखा है इन देशों क्रिसमस मनाने का अंदाज
Christmas 2025: कहीं क्रिसमस से पहले झाड़ू छुपाई जाती है, तो कहीं पेड़ पर मकड़ी के जाले सजते हैं. ये परंपराएं अजीब जरूर लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी कहानियां आपको चौंका देंगी.
क्रिसमस का नाम सुनते ही दिमाग में सांता क्लॉज, केक, कैरोल और जगमगाती लाइट्स की तस्वीर उभर आती है, लेकिन दुनिया भर में यह त्योहार हर जगह एक जैसा नहीं होता. कहीं इसे डर और आस्था से जोड़ा गया है, तो कहीं इसे बच्चों की आदतें सुधारने का जरिया बनाया गया है. क्रिसमस वीक के दौरान अलग-अलग देशों में निभाई जाने वाली कुछ परंपराएं इतनी अनोखी हैं कि पहली बार सुनने वाला हैरान रह जाए.
