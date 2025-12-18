हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों का अपमान करने पर कितनी मिलती है सजा? जान लें हर एक बात

भारत विविधताओं से भारत देश हैं. वही देश में अलग-अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सम्मान बहुत जरूरी माना जाता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 18 Dec 2025 09:09 AM (IST)
भारत में हर साल 18 दिसंबर को Minorities Rights Day मनाया जाता है. इस दिन का मकसद अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है. साथ ही समाज को समानता, सुरक्षा और आपसी सम्मान की जरूरत याद दिलाना है. यह दिन रोजमर्रा की जिंदगी में समावेश और बिना किसी भेदभाव वाले व्यवहार के बारे में बातचीत को भी बढ़ावा देता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अल्पसंख्यकों का अपमान करने पर कितनी सजा मिलती है और इसे लेकर आपको कौन सी बातें जानना जरूरी है.

दरअसल भारत विविधताओं से भारत देश हैं. वही देश में अलग-अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सम्मान बहुत जरूरी माना जाता है.
ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकते हैं. वहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर यह सजा बीएनएस की धारा 299 के तहत लगाई जाती है, जो अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है.
