दाएं हाथ से ही हाथ क्यों मिलाते हैं लोग, क्या है इसके पीछे की असली वजह?

दाएं हाथ से ही हाथ क्यों मिलाते हैं लोग, क्या है इसके पीछे की असली वजह?

दाहिने हाथ से हाथ मिलाना सिर्फ आदत नहीं है. इसका संबंध धर्म, प्राचीन इतिहास और भरोसे से है. यह संकेत देता है कि सामने वाला निहत्था है और आपसी सम्मान व विश्वास मौजूद है.

17 Dec 2025 09:14 AM (IST)
दाहिने हाथ से हाथ मिलाना सिर्फ आदत नहीं है. इसका संबंध धर्म, प्राचीन इतिहास और भरोसे से है. यह संकेत देता है कि सामने वाला निहत्था है और आपसी सम्मान व विश्वास मौजूद है.

जब भी लोग एक-दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं. यह हमारी आदत बन चुकी है. दुनिया में लगभग 88 से 90 प्रतिशत लोग हाथ मिलाने के लिए अपना दाहिना हाथ ही आगे बढ़ाते हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 8 से 10 प्रतिशत लोग ही हाथ मिलाने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ऐसा क्यों है कि हम लोग हैंडशेक के लिए दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं. आइए जानते हैं.

दाहिने हाथ से हैंडशेक करने का सबसे पहला कारण यह है कि कई धार्मिक मतों और संस्कृतियों में बाएं हाथ को अशुभ माना जाता है. परंपरागत रूप से शुभ काम दाहिने हाथ से ही किए जाते हैं.
दाहिने हाथ से हैंडशेक करने का सबसे पहला कारण यह है कि कई धार्मिक मतों और संस्कृतियों में बाएं हाथ को अशुभ माना जाता है. परंपरागत रूप से शुभ काम दाहिने हाथ से ही किए जाते हैं.
हाथ मिलाने और अभिवादन करने के लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है क्योंकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि प्राचीन समय में लोग दाहिने हाथ से हथियार पकड़ते थे. जब लोग आपस में मिलते थे, तो दाहिना हाथ आगे बढ़ाने का मतलब होता था कि हाथ में कोई हथियार नहीं है और सामने वाले पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है.
हाथ मिलाने और अभिवादन करने के लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है क्योंकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि प्राचीन समय में लोग दाहिने हाथ से हथियार पकड़ते थे. जब लोग आपस में मिलते थे, तो दाहिना हाथ आगे बढ़ाने का मतलब होता था कि हाथ में कोई हथियार नहीं है और सामने वाले पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है.
17 Dec 2025 09:14 AM (IST)
