दाएं हाथ से ही हाथ क्यों मिलाते हैं लोग, क्या है इसके पीछे की असली वजह?
दाहिने हाथ से हाथ मिलाना सिर्फ आदत नहीं है. इसका संबंध धर्म, प्राचीन इतिहास और भरोसे से है. यह संकेत देता है कि सामने वाला निहत्था है और आपसी सम्मान व विश्वास मौजूद है.
जब भी लोग एक-दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं. यह हमारी आदत बन चुकी है. दुनिया में लगभग 88 से 90 प्रतिशत लोग हाथ मिलाने के लिए अपना दाहिना हाथ ही आगे बढ़ाते हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 8 से 10 प्रतिशत लोग ही हाथ मिलाने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ऐसा क्यों है कि हम लोग हैंडशेक के लिए दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं. आइए जानते हैं.
Published at : 17 Dec 2025 09:14 AM (IST)
यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
सिर्फ पीला ही नहीं बल्कि काले और गुलाबी रंग का भी होता है सोना, जानें सोने के सभी प्रकार और सब में फर्क
जर्मनी में एक महीने किराए पर रहने पर कितना आता है खर्चा, कितना महंगी है यहां कॉस्ट ऑफ लिविंग?
शराब के पेग के बाद एक गिलास पानी का क्या है कनेक्शन, जानें पानी नहीं पिया तो क्या होगा?
यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
सिर्फ पीला ही नहीं बल्कि काले और गुलाबी रंग का भी होता है सोना, जानें सोने के सभी प्रकार और सब में फर्क
