दाएं हाथ से ही हाथ क्यों मिलाते हैं लोग, क्या है इसके पीछे की असली वजह?

हाथ मिलाने और अभिवादन करने के लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है क्योंकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि प्राचीन समय में लोग दाहिने हाथ से हथियार पकड़ते थे. जब लोग आपस में मिलते थे, तो दाहिना हाथ आगे बढ़ाने का मतलब होता था कि हाथ में कोई हथियार नहीं है और सामने वाले पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है.