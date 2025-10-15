हीरे की बात करें तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला अपने प्राकृतिक हीरे के लिए जाना जाता है. यह भारत का प्रमुख डायमंड प्रोडक्शन सेंटर है. इसके अलावा, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग की रीढ़ है और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में होता है.