कोट-पैंट पहनकर नमाज पढ़ते हैं इस देश के मुस्लिम, ऐसी होती है मौलवी की ड्रेस

पाकिस्तान में मुसलमानों का पहनावा भारत से थोड़ा अलग होता है. वहां के मौलवी अक्सर लंबे कुर्ते और टोपी पहनते हैं. हालांकि पाकिस्तान में भी कुछ लोग आधुनिक कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते हैं, पर पारंपरिक पहनावा अभी भी ज्यादा सामान्य है.