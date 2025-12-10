एक्सप्लोरर
कोट-पैंट पहनकर नमाज पढ़ते हैं इस देश के मुस्लिम, ऐसी होती है मौलवी की ड्रेस
भारत में मुस्लिमों की पहचान सफेद कुर्ता-पायजामा और टोपी से होती है तो पाकिस्तान के मुस्लिम और मौलवियों का पहनावा अलग-अलग है. दुनिया में एक देश ऐसा भी है, जहां मुस्लिम कोट-पैंट पहनकर नमाज पढ़ते हैं
नमाज का जिक्र हो तो सफेद कुर्ता-पायजामा और टोपी लगाए मुस्लिम जेहन में अपनी जगह बना लेते हैं, लेकिन दुनिया के हर देश में ऐसा नहीं है. आपको एक ऐसे देश के बारे में बताते हैं, जहां मुस्लिम कोट-पैंट पहनकर नमाज पढ़ते हैं.
10 Dec 2025
