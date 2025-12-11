Dhurandhar के हीरो के पास है करोड़ों की Hummer EV, कार कलेक्शन में ये गाड़ियां भी शामिल

रणवीर सिंह ने अपना 40वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया और इस मौके पर खुद को एक शानदार लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV-Hummer EV 3X गिफ्ट की. हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में यह नई इलेक्ट्रिक कार रणवीर और दीपिका पादुकोण के घर के बाहर नजर आई. करीब 4.5 करोड़ की कीमत वाली यह गाड़ी रणवीर की पहली इलेक्ट्रिक कार है और इसी वजह से इसका सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई. आइए उनके लग्जरी कार कलेक्शन पर एक नजर डालते हैं.

रणवीर सिंह ने क्यों चुनी Hummer EV 3X?

Hummer EV 3X दुनिया की सबसे पावरफुल और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक SUVs में से एक मानी जाती है. इसकी बड़ी बॉडी, दमदार परफॉर्मेंस और हाई-टेक इंटीरियर इसे बाकी से अलग बनाते हैं. इस मॉडल में तीन इलेक्ट्रिक मोटर दिए गए हैं, जो ग्लोबल वर्जन में लगभग 1,000 hp तक की पावर देते हैं. यह कार कुछ ही सेकंड में 0–100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और ऑफ-रोडिंग में भी बेहद सक्षम है. इसी कारण यह मॉडल बॉलीवुड स्टार्स के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है.

रणवीर सिंह का लग्जरी कार कलेक्शन

रणवीर सिंह पहले से ही अपने महंगे और स्टाइलिश कार कलेक्शन के लिए जाने जाते हैं. उनकी नई Hummer EV 3X ने इस कलेक्शन को और भी बेहतरीन बना दिया है. उनके पास कई करोड़ों की कारें मौजूद हैं, जिनमें Range Rover Autobiography, Lamborghini Urus, Aston Martin Rapide S, Mercedes Maybach GLS 600 4Matic, और Jaguar XJ L शामिल हैं. हर कार अपने आप में खास है-कुछ स्पोर्टी परफॉर्मेंस देती हैं और कुछ लग्जरी फील कराती हैं.

बॉलीवुड में पहली Hummer EV के मालिक बने रणवीर सिंह

Hummer EV 3X खरीदकर रणवीर सिंह उन कुछ भारतीय सेलेब्रिटीज में शामिल हो गए हैं जिनके पास इतनी महंगी इलेक्ट्रिक SUV है. यह खरीद यह दिखाती है कि रणवीर को कारों और खासकर लग्जरी और हाई-परफॉर्मेंस व्हीकल्स का कितना शौक है. उनकी ये नई Hummer EV न सिर्फ उनके कलेक्शन को बढ़ाती है.

