अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन गुरुवार, 12 दिसंबर से होने जा रहा है. पहले दिन दो मैच खेले जाएंगे. आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय टीम का मुकाबला यूएई से होगा, जबकि दूसरा मैच मलेशिया और पाकिस्तान के बीच है. दोनों मैच दुबई में होंगे. भारत और पाकिस्तान 'ग्रुप ए' में शामिल हैं, दोनों का दूसरा मुकाबले एक दूसरे से होगा. जानिए टूर्नामेंट का फुल शेड्यूल.

IND U19 vs PAK U19 मैच कब है?

भारतीय अंडर-19 बनाम पाकिस्तान अंडर-19 टीम का अंडर-19 एशिया कप में मैच 14 दिसंबर, 2025 को होगा. मैच दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेला जाएगा. भारत के समयनुसार मैच सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा.

अंडर-19 एशिया कप 2025 फॉर्मेट

अंडर-19 एशिया कप 2025 का आयोजन 12 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच यूएई में होगा. ये 50 ओवरों का टूर्नामेंट है. ग्रुप स्टेज के बाद इसमें नॉकआउट स्टेज होगा. कुल 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के दो ग्रुप्स में बांटा गया है.

ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, यूएई.

भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, यूएई. ग्रुप बी- अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका.

ग्रुप ए का शेड्यूल, टाइमिंग, वेन्यू

12 दिसंबर- भारत बनाम यूएई- सुबह 10:30 से (आईसीसी एकेडमी ग्राउंड)

12 दिसंबर- पाकिस्तान बनाम मलेशिया- सुबह 10:30 से (द सेवेंस स्टेडियम)

14 दिसंबर- भारत बनाम पाकिस्तान- सुबह 10:30 से (आईसीसी एकेडमी ग्राउंड)

14 दिसंबर- मलेशिया बनाम यूएई- सुबह 10:30 से (द सेवेंस स्टेडियम)

16 दिसंबर- पाकिस्तान बनाम यूएई- सुबह 10:30 से (आईसीसी एकेडमी ग्राउंड)

16 दिसंबर- भारत बनाम मलेशिया- सुबह 10:30 से (द सेवेंस स्टेडियम)

ग्रुप बी का शेड्यूल, टाइमिंग, वेन्यू

13 दिसंबर- अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश- सुबह 10:30 से (आईसीसी एकेडमी ग्राउंड)

13 दिसंबर- नेपाल बनाम श्रीलंका- सुबह 10:30 से (द सेवेंस स्टेडियम)

15 दिसंबर- अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका- सुबह 10:30 से (आईसीसी एकेडमी ग्राउंड)

15 दिसंबर- बांग्लादेश बनाम नेपाल- सुबह 10:30 से (द सेवेंस स्टेडियम)

17 दिसंबर- बांग्लादेश बनाम श्रीलंका- सुबह 10:30 से (आईसीसी एकेडमी ग्राउंड)

17 दिसंबर- अफगानिस्तान बनाम नेपाल- सुबह 10:30 से (द सेवेंस स्टेडियम)

अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप स्टेज के मुकाबले 17 दिसंबर तक चलेंगे. सभी मुकाबले दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड और द सेवेंस स्टेडियम में खेले जाएंगे. सभी मैच भारतीय समयनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे.