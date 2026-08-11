AISA अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाले आरोपी को मिली जमानत

रांची के एक सिविल कोर्ट ने चार दिन पहले झारखंड विधानसभा तक विरोध मार्च के दौरान ‘ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने के आरोपी एक व्यक्ति को मंगलवार को जमानत दे दी. आरोपी अ मरनाथ पांडेय ने शुक्रवार को बोरा पर स्याही फेंकी थी, जिसके तत्काल बाद उसे हिरासत में ले लिया गया था. बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.