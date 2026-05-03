कर्मियों को सिर्फ एक ही तरह की शराब तक सीमित नहीं रखा जाता. अगर कोई जवान व्हिस्की के बजाय बियर पसंद करता है तो वह अदला-बदली का विकल्प चुन सकता है. आमतौर पर व्हिस्की की एक बोतल के बदले बियर की चार बोतलें ली जा सकती हैं.