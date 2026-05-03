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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCISF Liquor Quota: CISF कमांडोज को कितना मिलता है शराब का कोटा, जानें इनके लिए क्या हैं नियम?

CISF Liquor Quota: CISF कमांडोज को कितना मिलता है शराब का कोटा, जानें इनके लिए क्या हैं नियम?

CISF Liquor Quota: सीआईएसएफ कमांडोज के लिए भी शराब का एक तय कोटा है. आइए जानते हैं उन्हें कितनी बोतल मिलती हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 03 May 2026 01:44 PM (IST)
CISF Liquor Quota: सीआईएसएफ कमांडोज के लिए भी शराब का एक तय कोटा है. आइए जानते हैं उन्हें कितनी बोतल मिलती हैं.

CISF Liquor Quota: भारत में सुरक्षा बलों के लिए शराब की उपलब्धता कोई मनमानी चीज नहीं है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों को दूसरे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तरह ही रैंक के आधार पर हर महीने शराब का एक कोटा दिया जाता है. आइए जानते हैं कि सीआईएसएफ कमांडोज को कितना मिलता है शराब का कोटा.

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पूरे बल में शराब का कोटा एक जैसा नहीं होता. एक कांस्टेबल या फिर जवान को आमतौर पर हर महीने लगभग 4 से 5 बोतलें मिलती है. इसी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को 10 बोतलें तक मिल सकती हैं.
पूरे बल में शराब का कोटा एक जैसा नहीं होता. एक कांस्टेबल या फिर जवान को आमतौर पर हर महीने लगभग 4 से 5 बोतलें मिलती है. इसी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को 10 बोतलें तक मिल सकती हैं.
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कर्मियों को सिर्फ एक ही तरह की शराब तक सीमित नहीं रखा जाता. अगर कोई जवान व्हिस्की के बजाय बियर पसंद करता है तो वह अदला-बदली का विकल्प चुन सकता है. आमतौर पर व्हिस्की की एक बोतल के बदले बियर की चार बोतलें ली जा सकती हैं.
कर्मियों को सिर्फ एक ही तरह की शराब तक सीमित नहीं रखा जाता. अगर कोई जवान व्हिस्की के बजाय बियर पसंद करता है तो वह अदला-बदली का विकल्प चुन सकता है. आमतौर पर व्हिस्की की एक बोतल के बदले बियर की चार बोतलें ली जा सकती हैं.
Published at : 03 May 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Army Canteen Liquor Rules CISF Liquor Quota

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