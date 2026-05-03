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CISF Liquor Quota: CISF कमांडोज को कितना मिलता है शराब का कोटा, जानें इनके लिए क्या हैं नियम?
CISF Liquor Quota: सीआईएसएफ कमांडोज के लिए भी शराब का एक तय कोटा है. आइए जानते हैं उन्हें कितनी बोतल मिलती हैं.
CISF Liquor Quota: भारत में सुरक्षा बलों के लिए शराब की उपलब्धता कोई मनमानी चीज नहीं है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों को दूसरे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तरह ही रैंक के आधार पर हर महीने शराब का एक कोटा दिया जाता है. आइए जानते हैं कि सीआईएसएफ कमांडोज को कितना मिलता है शराब का कोटा.
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Published at : 03 May 2026 01:44 PM (IST)
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