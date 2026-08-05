राष्ट्र प्रमुख के अपमान पर विदेशों में सख्त नियम, चीन और अरब में कितनी सजा?

Rules For Insults To Heads Of State: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में आयोजित एक छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ हुई विवादित और अभद्र बयानबाजी ने देशव्यापी कानूनी और राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है. कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में नीट परीक्षा में धांधली के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद कई लोगों पर पीएम को गाली देने के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे. इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब वैश्विक स्तर पर यह चर्चा तेज हो गई है कि दुनिया के अलग-अलग देशों में देश के शीर्ष नेता या राष्ट्र प्रमुख का अपमान करने पर किस तरह के कानूनी प्रावधान हैं और चीन तथा सऊदी अरब जैसे सख्त देशों में इसके लिए कितनी कठोर सजा तय की गई है.

सऊदी अरब में शाही सत्ता के अपमान पर कठोर कार्रवाई

सऊदी अरब में राजा, क्राउन प्रिंस या देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी को बेहद संगीन जुर्म माना जाता है. वहां के कानूनी तंत्र के तहत राष्ट्र प्रमुख के खिलाफ इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों को सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने या आतंकवाद की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है. इसमें दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को कई वर्षों की लंबी जेल की सजा, भारी-भरकम आर्थिक जुर्माना और यदि आरोपी कोई विदेशी नागरिक है तो उसे तुरंत देश से बाहर निकालने (डिपोर्ट करने) का कड़ा नियम लागू होता है.

चीन में शीर्ष नेतृत्व की आलोचना पर कड़ी जेल

चीन में देश के राष्ट्रपति या सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ बोलना कानूनी रूप से बहुत जोखिम भरा है. वहां इस तरह के कृत्य पर झगड़ा पैदा करने और अशांति भड़काने या देशद्रोह जैसी कठोर धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाता है. शुरुआती स्तर पर ही 5 से 15 दिन की पुलिस कस्टडी और भारी जुर्माना लगाया जाता है. मामला गंभीर होने पर आपराधिक धाराओं में 3 साल या उससे भी अधिक समय के लिए जेल में डाला जा सकता है और संबंधित व्यक्ति के सभी राजनीतिक अधिकार हमेशा के लिए छीन लिए जाते हैं.

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तुर्किए और यूरोप के अन्य देशों में कानूनी स्थिति

यूरोपीय महाद्वीप के कई देशों में आज भी राष्ट्र प्रमुखों के सम्मान से जुड़े पुराने आपराधिक मानहानि कानून मौजूद हैं. ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, पोलैंड और स्पेन जैसे देशों में ऐसे मामलों में कानूनी प्रावधान तो हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन अलग-अलग है. बेल्जियम और पुर्तगाल में जहां ये नियम लगभग प्रभावहीन हो चुके हैं, वहीं तुर्किए में हाल के वर्षों में राष्ट्रपति के अपमान से जुड़े दर्ज मामलों की संख्या में लगातार बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां कोर्ट सख्त रवैया अपनाता है.

ब्रिटेन में क्या हैं नियम?

ब्रिटेन में देश के शीर्ष राजनेताओं या प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर कोई विशेष या अलग से सख्त कानून नहीं बनाया गया है. वहां इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए सामान्य सार्वजनिक व्यवस्था और उत्पीड़न विरोधी कानूनों की मदद ली जाती है. ब्रिटेन की कानूनी व्यवस्था में किसी नेता की आपत्तिजनक भाषा पर कार्रवाई करने के लिए बेहद कड़े और पारदर्शी मापदंड तय किए गए हैं, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन बना रहे.





अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अमेरिका की कानूनी प्रणाली इस मामले में पूरी तरह अलग दृष्टिकोण रखती है. अमेरिकी संविधान का फर्स्ट एम्मेंडमेंट नागरिकों को राजनीतिक नेताओं की तीखी और अपमानजनक आलोचना करने का भी पूरा अधिकार देता है. वहां केवल उसी स्थिति में कानूनी एक्शन लिया जा सकता है जब कोई सीधी हिंसक धमकी दी गई हो, दंगे भड़काने का प्रयास हुआ हो या पूरी तरह से झूठे तथ्य पेश कर मानहानि की गई हो. अमेरिकी प्रणाली में सार्वजनिक जीवन में मौजूद नेताओं के लिए मानहानि का केस जीतना बेहद कठिन माना जाता है.

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