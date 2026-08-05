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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजंतर-मंतर पर पाकिस्तान ने रची साजिश? ISI मॉड्यूल के 9 लोग गिरफ्तार, पेट्रोल बम भी दिए

जंतर-मंतर पर पाकिस्तान ने रची साजिश? ISI मॉड्यूल के 9 लोग गिरफ्तार, पेट्रोल बम भी दिए

अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. उन्होंने ISI-समर्थित दो टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. ये लोग जंतर-मंतर भी प्रोटेस्ट में गए थे.

Written By : दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 05 Aug 2026 10:14 AM (IST)
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अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने ISI-समर्थित दो टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिनमें चार नाबालिग और पांच बालिग शामिल हैं. पेट्रोल बम मॉड्यूल के ज़्यादातर सदस्य नाबालिग थे. ग्रुप के आठ सदस्य जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर भी गए थे. जहां उन्हें कथित तौर पर स्थानीय लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिला, जिसमें पेट्रोल बम बनाने का सामान भी शामिल था.

पाकिस्तान ने रची साजिश

पुलिस का मानना ​​है कि यह सपोर्ट पाकिस्तान में बैठे ISI हैंडलर ने उपलब्ध कराया था. अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा- 'दो आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है और उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है. कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें 4 नाबालिग और 5 वयस्क शामिल हैं. एक मॉड्यूल रेलवे ट्रैक के ऊपर कैमरे लगा रहा था. वहां से कैमरों की फीड सीमा पार भेजी जानी थी. पुलिस ने समय रहते इसकी जानकारी हासिल कर ली और कैमरों के साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया. कैमरों और अन्य खर्चों की व्यवस्था हवाला के जरिए कराई गई थी.'

पेट्रोल बम फेंकने की ट्रेनिंग दी थी

दूसरे मॉड्यूल को आईएसआई हैंडलर्स ने पेट्रोल बम बनाने और फेंकने की ट्रेनिंग दी थी. ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पुलिस और अन्य सुरक्षा संस्थानों पर हमले के लिए रेकी करने के निर्देश भी दिए गए थे. जंतर-मंतर पर चल रहे धरने में भी ये 8 लोग गए थे. वहां उन्हें स्थानीय स्तर पर समर्थन उपलब्ध कराया गया. पेट्रोल बम और अन्य सामग्री भी मुहैया कराई गई लेकिन किसी कारणवश वे अपने मंसूबों को अंजाम देने में सफल नहीं हो सके. यह एक बड़ी सफलता है.

इनपुट-आईएएनएस

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About the author दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 05 Aug 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar ISI Pakistan Amritsar Police
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