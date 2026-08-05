जंतर-मंतर पर पाकिस्तान ने रची साजिश? ISI मॉड्यूल के 9 लोग गिरफ्तार, पेट्रोल बम भी दिए

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने ISI-समर्थित दो टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिनमें चार नाबालिग और पांच बालिग शामिल हैं. पेट्रोल बम मॉड्यूल के ज़्यादातर सदस्य नाबालिग थे. ग्रुप के आठ सदस्य जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर भी गए थे. जहां उन्हें कथित तौर पर स्थानीय लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिला, जिसमें पेट्रोल बम बनाने का सामान भी शामिल था.

पाकिस्तान ने रची साजिश

पुलिस का मानना ​​है कि यह सपोर्ट पाकिस्तान में बैठे ISI हैंडलर ने उपलब्ध कराया था. अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा- 'दो आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है और उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है. कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें 4 नाबालिग और 5 वयस्क शामिल हैं. एक मॉड्यूल रेलवे ट्रैक के ऊपर कैमरे लगा रहा था. वहां से कैमरों की फीड सीमा पार भेजी जानी थी. पुलिस ने समय रहते इसकी जानकारी हासिल कर ली और कैमरों के साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया. कैमरों और अन्य खर्चों की व्यवस्था हवाला के जरिए कराई गई थी.'

Amritsar, Punjab: On busting ISI-backed terror modules, Police Commissioner Gurpreet Singh Bhullar says, "The Amritsar Commissionerate Police, acting under the Punjab Chief Minister's zero-tolerance policy towards terrorism, has busted and completely dismantled two ISI-backed… pic.twitter.com/byhfAc9LK4 — IANS (@ians_india) August 5, 2026

पेट्रोल बम फेंकने की ट्रेनिंग दी थी

दूसरे मॉड्यूल को आईएसआई हैंडलर्स ने पेट्रोल बम बनाने और फेंकने की ट्रेनिंग दी थी. ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पुलिस और अन्य सुरक्षा संस्थानों पर हमले के लिए रेकी करने के निर्देश भी दिए गए थे. जंतर-मंतर पर चल रहे धरने में भी ये 8 लोग गए थे. वहां उन्हें स्थानीय स्तर पर समर्थन उपलब्ध कराया गया. पेट्रोल बम और अन्य सामग्री भी मुहैया कराई गई लेकिन किसी कारणवश वे अपने मंसूबों को अंजाम देने में सफल नहीं हो सके. यह एक बड़ी सफलता है.

इनपुट-आईएएनएस

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