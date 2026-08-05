मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजराजाओं के समय कैसे जमाया जाता था जमीन पर हक, कैसे होती थी खरीद-फरोख्त?

राजाओं के समय कैसे जमाया जाता था जमीन पर हक, कैसे होती थी खरीद-फरोख्त?

Ancient India Land Rights: राजा महाराजाओं के समय में जमीन पर हक जमाने का तरीका काफी अलग हुआ करता था. आइए जानते हैं क्या होता था उस समय तरीका.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 05 Aug 2026 10:05 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • जागीरदारी में राजस्व अधिकार दिए, पूरा मालिकाना हक नहीं।

Ancient India Land Rights: प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जमीन के मालिकाना हक का तरीका आज के डिजिटल रिकॉर्ड, रजिस्ट्री डीड और ऑनलाइन प्रॉपर्टी डेटाबेस से काफी अलग था. राजाओं के शासनकाल में कोई कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड या फिर सेंट्रलाइज्ड जमीन रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं था. इसके बजाय जमीन के अधिकार शाही सत्ता, गांव की संस्थाओं और लंबे समय से चले आ रहे कब्जे के आधार पर तय किए जाते थे. मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और बृहस्पति स्मृति जैसे प्राचीन कानूनी ग्रंथों में यह बताया गया है कि मालिकाना हक को कैसे मान्यता दी जाती थी.

जमीन का मालिकाना हक कैसे तय होता था?

प्राचीन भारतीय कानूनी परंपराओं में कई ऐसे तरीके थे जिनसे कोई व्यक्ति जमीन पर अपना मलिकाना हक कायम कर सकता था.  सबसे शुरुआती सिद्धांतों में से एक था मेहनत के जरिए अधिकार मिलना. मनुस्मृति के मुताबिक जो व्यक्ति सबसे पहले जंगल साफ करके उसे खेती लायक जमीन में बदलता था उसे ही उसका असली मालिक माना जाता था. वक्त के साथ एक और सिद्धांत विकसित हुआ जिसमें राजाओं को राज्य की सभी जमीनों का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था. गुप्त काल के दौरान और उसके बाद शासकों को जमीन का असली मालिक माना जाता था. हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि जमीन का हर टुकड़ा व्यक्तिगत रूप से राजा का ही था. बल्कि राजा के पास टैक्स लगाने, किसानों की रक्षा करने और जमीन के प्रशासन को रेगुलेट करने का अधिकार था.

लंबे वक्त तक कब्जा भी मालिकाना हक का एक जरूरी आधार बन गया. बृहस्पति स्मृति के मुताबिक अगर कोई परिवार लगभग 30 साल या फिर तीन पीढ़ियों तक किसी जमीन के टुकड़े पर बिना किसी विवाद के कब्जा बनाए रखता था तो उसे उस प्रॉपर्टी पर कानूनी अधिकार मिल जाता था.


राजाओं के समय कैसे जमाया जाता था जमीन पर हक, कैसे होती थी खरीद-फरोख्त?

जमीन का लेन-देन कैसे होता था?

आजकल प्रॉपर्टी की बिक्री के उलट प्राचीन समय में जमीन के लेन-देन पर स्थानीय समुदाय का काफी ज्यादा कंट्रोल होता था. शुरुआती दौर में जमीन बेचने को आमतौर पर अच्छा नहीं माना जाता था. जैसे-जैसे राज्यों का विस्तार हुआ और आर्थिक गतिविधियां बढ़ी जमीन की खरीद फरोख्त धीरे-धीरे स्वीकार्य हो गई. लेकिन कड़े नियमों के तहत. 

सबसे जरूरी शर्तों में से एक थी गांव के समुदाय से मंजूरी. जमीन का मालिक ग्राम सभा या फिर ग्राम परिषद की सहमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को जमीन नहीं बेच सकता था. इस सिस्टम से गांव की सुरक्षा, खेती से जुड़े हित और सामाजिक ढांचे की रक्षा करने में मदद मिलती थी. 

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान में क्यों बैन हुआ अलजजीरा? क्या येलो जर्नलिज्म का भुगतना पड़ा खामियाजा

लिखित दस्तावेजों का इस्तेमाल 

इस धारणा के उलट की प्राचीन जमीन के सौदे सिर्फ जुबानी समझौते पर आधारित होते थे लिखित दस्तावेजों ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी. बिक्री का दस्तावेज जिन्हें क्रय पत्र भी कहा जाता था, भोजपत्र, ताड़ के पत्तों या फिर कपड़े जैसी चीजों पर तैयार किए जाते थे.

इन दस्तावेजों को शाही अधिकारियों, गांव के मुखियाओं और सम्मानित गवाहों के हस्ताक्षर या फिर निशान से प्रमाणित किया जाता था. ऐसे लिखित रिकॉर्ड मालिकाना हक के कानूनी सबूत के तौर पर काम आते थे.


राजाओं के समय कैसे जमाया जाता था जमीन पर हक, कैसे होती थी खरीद-फरोख्त?

तांबे की प्लेटें 

बड़ी जागीरों, गांव या फिर शाही अनुदानों से जुड़े जमीन के बड़े लेन-देन के लिए राजा तांबे की प्लेट पर लिखो लेखों का इस्तेमाल करते थे. इन्हें ताम्रपत्र कहा जाता था. इन प्लेटों में लेन-देन की पूरी जानकारी होती थी और उन पर शाही निशान की मोहर लगी होती थी. इतिहासकारों और पुरातत्व विभागों को पूरे भारत में ऐसे कई ताम्रपत्र मिले हैं.

इसी के साथ जमीन के हस्तांतरण का एकमात्र तरीका खरीदना और बेचना ही नहीं था. राजा अक्सर धार्मिक, शैक्षिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए जमीन दान कर देते थे. टैक्स-फ्री अनुदानों को आमतौर पर ब्रह्मदेय अनुदान कहा जाता था. यह अक्सर मंदिर, विद्वान और ब्राह्मणों को दिया जाता था.

दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था शुरू हो गई थी. इन व्यवस्थाओं के तहत शासक नकद वेतन देने के बजाय सैन्य कमांडरों और अधिकारियों को जमीन से मिलने वाले राजस्व के अधिकार सौंपते थे. ये अधिकारी सौंपी गई जमीन से टैक्स तो वसूल सकते थे लेकिन आमतौर पर उनके पास जमीन का पूरा मालिकाना हक या फिर उसे बेचने का अधिकार नहीं होता था.

यह भी पढ़ेंः बिहार का सबसे पढ़ा-लिखा जिला कौन सा, क्या है साक्षरता रेट?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 05 Aug 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Ancient India Land Rights Land Ownership In Ancient India Kings Land System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
राजाओं के समय कैसे जमाया जाता था जमीन पर हक, कैसे होती थी खरीद-फरोख्त?
राजाओं के समय कैसे जमाया जाता था जमीन पर हक, कैसे होती थी खरीद-फरोख्त?
जनरल नॉलेज
राष्ट्र प्रमुख के अपमान पर विदेशों में सख्त नियम, चीन और अरब में कितनी सजा?
राष्ट्र प्रमुख के अपमान पर विदेशों में सख्त नियम, चीन और अरब में कितनी सजा?
जनरल नॉलेज
Total Solar Eclipse 2026: बस 7 दिन... और गायब हो जाएगा सूरज, जानें कैसे? 
बस 7 दिन... और गायब हो जाएगा सूरज, जानें कैसे? 
जनरल नॉलेज
Assam Flood Reasons: असम में बार-बार क्यों आती है बाढ़, क्यों नहीं हो पाता इसका इलाज?
असम में बार-बार क्यों आती है बाढ़, क्यों नहीं हो पाता इसका इलाज?
Advertisement

वीडियोज

Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मां जख्मी, बहन गिरी, लगा सब मर जाएंगे', इटैलियन महिला ने सुनाई टर्बुलेंस की हॉरर स्टोरी
'मां जख्मी, बहन गिरी, लगा सब मर जाएंगे', इटैलियन महिला ने सुनाई टर्बुलेंस की हॉरर स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 के लिए अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति! अब घर-घर जाकर होगा यह काम
यूपी चुनाव 2027 के लिए अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति! अब घर-घर जाकर होगा यह काम
विश्व
'किसी भी कीमत पर हो डील', ईरान से समझौते के लिए क्यों बेताब हैं ट्रंप?
'किसी भी कीमत पर हो डील', ईरान से समझौते के लिए क्यों बेताब हैं ट्रंप?
क्रिकेट
छक्के ही छक्के, सनराइजर्स ने बना दिया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
छक्के ही छक्के, सनराइजर्स ने बना दिया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
ओटीटी
'अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहता था', 'लॉक अप 2' से एविक्शन के बाद बोले हर्षद चोपड़ा
'इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहता था', 'लॉक अप 2' से एविक्शन के बाद बोले हर्षद चोपड़ा
महाराष्ट्र
'मैंने गूंगी गुड़िया कहा तो बुरा क्यों लगा?' कांग्रेस नेता का सुनेत्रा पवार से सवाल, आग को दी हवा
'मैंने गूंगी गुड़िया कहा तो बुरा क्यों लगा?' कांग्रेस नेता का सुनेत्रा पवार से सवाल
विश्व
लाल सागर में कैसे डूबा भारतीय जहाज? सभी 13 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया, जानें अपडेट
लाल सागर में कैसे डूबा भारतीय जहाज? सभी 13 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया, जानें अपडेट
फूड
Biryani Cooking Tips: हैदराबादी या मुरादाबादी... कौन सी बिरयानी में दम? घर पर खुद बनाकर देखो
हैदराबादी या मुरादाबादी... कौन सी बिरयानी में दम? घर पर खुद बनाकर देखो
ENT LIVE
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Embed widget