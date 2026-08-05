क्या बताते हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों के लोगो? Amazon से LG तक जानें सबकुछ

Company Logo Meaning: दुनिया की बड़ी कंपनियों के Logo हम रोज़ देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनमें से कई Logo सिर्फ डिजाइन नहीं हैं. इन्हें इस तरह बनाया गया है कि ये कंपनी की सोच, काम करने का तरीका और उसकी पहचान को भी दिखाते हैं. Amazon से लेकर LG, Toyota, FedEx और Hyundai तक कई ऐसे ब्रांड हैं, जिनके Logo में छिपे संदेश पहली नज़र में दिखाई नहीं देते.

Amazon के Arrow में छिपा है बड़ा मैसेज

Amazon के Logo में बना Arrow सिर्फ मुस्कुराहट जैसा नहीं दिखता. यह Arrow अंग्रेजी के A से शुरू होकर Z तक जाता है. इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर A से Z तक लगभग हर तरह का सामान उपलब्ध कराने का दावा करती है. साथ ही यह ग्राहकों की संतुष्टि को भी दर्शाता है.

Hyundai का Logo सिर्फ H नहीं

Hyundai का Logo देखने पर H दिखाई देता है, लेकिन इसे ध्यान से देखें तो इसमें दो लोग एक-दूसरे से Handshake करते नजर आते हैं. इनमें एक कंपनी का प्रतिनिधि और दूसरा ग्राहक माना जाता है. यह भरोसे और अच्छे रिश्ते का प्रतीक है.

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FedEx के Logo में छिपा है Arrow

FedEx के Logo में E और X के बीच बनी खाली जगह में एक Arrow दिखाई देता है. यह कंपनी की तेज़ डिलीवरी, सही दिशा और सटीक सेवा का संकेत माना जाता है. यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे स्मार्ट Logo में गिना जाता है.

Baskin Robbins के Logo में दिखता है क्या?

Baskin Robbins के Logo में BR अक्षरों के बीच 31 छिपा हुआ है. यह कंपनी के शुरुआती 31 Ice Cream Flavours की ओर इशारा करता है. इसी वजह से यह Logo अपने डिजाइन के लिए काफी चर्चित रहा है.

Toyota के Logo में छिपा है पूरा नाम

Toyota का Logo कई Oval Shapes से मिलकर बना है. माना जाता है कि इन्हीं आकृतियों को अलग अलग जोड़ने पर Toyota शब्द के सभी अक्षर बनाए जा सकते हैं. यह डिजाइन कंपनी की पहचान और उसकी इंजीनियरिंग सोच को दर्शाता है.

Pinterest और LG के Logo भी हैं खास

Pinterest के Logo में बना P दरअसल एक Pin की तरह डिजाइन किया गया है, जो Ideas Save करने की पहचान बन चुका है. वहीं LG के Logo में L और G मिलकर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाते हैं, जो कंपनी की Friendly Image दिखाता है.

Toblerone और Beats में भी छिपे हैं दिलचस्प राज

Toblerone के Mountain Logo में एक Bear छिपा हुआ है, जो Switzerland के Bern शहर की पहचान माना जाता है. वहीं Beats का Logo सिर्फ B नहीं है. इसे अलग नजरिए से देखने पर यह Headphones पहने हुए एक व्यक्ति का Side Profile जैसा दिखाई देता है.

Logo का Design सिर्फ खूबसूरती नहीं

आज बड़ी कंपनियां Logo बनाते समय केवल रंग और डिजाइन पर ध्यान नहीं देतीं. उसमें ऐसा संदेश भी छिपाया जाता है जो Brand की सोच, पहचान और ग्राहकों के साथ उसके रिश्ते को दर्शाता है. इसलिए अगली बार जब आप किसी बड़े Brand का Logo देखें, तो उसे थोड़ा गौर से जरूर देखिए. हो सकता है उसमें भी कोई ऐसा राज छिपा हो, जिस पर आपकी पहले कभी नजर ही न गई हो.

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