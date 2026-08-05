गलती से हुआ रन आउट, फिर हो गया सुपर ओवर; वीडियो हो रहा वायरल

लगता है दिल्ली प्रीमियर लीग अजब-गजब घटनाओं का गढ़ है. अब एक और मामला सामने आया है, जहां एक खिलाड़ी ने गुस्से में गेंद को लात मार दी, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बल्लेबाज को आउट करार दिया गया. यह मामला 4 अगस्त को खेले गए आउटर दिल्ली वॉरियर्स बनाम नई दिल्ली टाइगर्स मैच का है. सुपर ओवर तक चले इस मैच को आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने जीता.

मुकाबला बारिश से प्रभावित रहा, इसलिए मैच में ओवरों की संख्या घटाकर 15 कर दी गई थी. नई दिल्ली टाइगर्स ने निर्धारित 15 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन बनाए. दूसरी ओर DLS पद्धति से आउटर दिल्ली वॉरियर्स को 156 रनों का टारगेट मिला. 14.4 ओवर तक आउटर दिल्ली की टीम ने 155 रन बना लिए थे, स्कोर बराबरी पर था, लेकिन पांचवीं गेंद पर सिद्धार्थ शर्मा आउट हो गए.

आखिरी गेंद पर क्या हुआ

आउटर दिल्ली टीम को आखिरी गेंद पर एक रन बनाना था, लेकिन तभी रन आउट का चांस बना. नॉन-स्ट्राइकिंग एंड पर हिम्मत सिंह गेंद को पकड़ ही नहीं पाए और रन आउट करने से चूक गए थे, तभी उन्होंने गुस्से में गेंद को लात मार दी, जो सीधी स्टंप्स से टकरा गई और बल्लेबाज रन आउट हो गया. इस तरह मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंचा.

हिम्मत सिंह द्वारा रन आउट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. रन आउट से चूकने के बाद जो उनके चेहरे पर निराशा थी, वह सेकेंड भर के समय में सेलिब्रेशन और उत्साह में तब्दील हो गई. अचानक हुई इस घटना से नई दिल्ली टाइगर्स के खिलाड़ी भी चौंक उठे और जश्न में उछल कूद करने लगे.

WTF!! JUST HAPPEND Himmat Singh☠️

Bro be like :- Kabhi kabhi to lagta h apun hi bhagwan h pic.twitter.com/6OdUz2cUxU — Prof. Dhoomketu (@prof_dhoomk2) August 4, 2026

सुपर ओवर में जीती आउटर दिल्ली

सुपर ओवर में आउटर दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई. पहली ही गेंद पर यजस शर्मा आउट हो गए थे, लेकिन अगली 5 गेंदों पर मोनू शुक्ला ने 3 छक्के समेत 20 रन ठोक डाले. इस तरह सुपर ओवर में नई दिल्ली टाइगर्स को 21 रनों का लक्ष्य मिला. टाइगर्स के लिए हिम्मत सिंह ने पहली गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन अगली दोनों गेंद पर 2 विकेट गिर गए. सुपर ओवर में किसी टीम को 2 ही विकेट मिलते हैं, इस तरह आउटर दिल्ली ने सुपर ओवर में 14 रनों के अंतर से मैच जीता.

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