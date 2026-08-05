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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगलती से हुआ रन आउट, फिर हो गया सुपर ओवर; वीडियो हो रहा वायरल

गलती से हुआ रन आउट, फिर हो गया सुपर ओवर; वीडियो हो रहा वायरल

Himmat Singh Run Out Video: दिल्ली प्रीमियर लीग से एक अजब-गजब मामला सामने आया है. आखिरी गेंद पर फील्डर ने गेंद को गुस्से में लात मारी और मैच सुपर ओवर तक जा पहुंचा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 05 Aug 2026 10:59 AM (IST)
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लगता है दिल्ली प्रीमियर लीग अजब-गजब घटनाओं का गढ़ है. अब एक और मामला सामने आया है, जहां एक खिलाड़ी ने गुस्से में गेंद को लात मार दी, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बल्लेबाज को आउट करार दिया गया. यह मामला 4 अगस्त को खेले गए आउटर दिल्ली वॉरियर्स बनाम नई दिल्ली टाइगर्स मैच का है. सुपर ओवर तक चले इस मैच को आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने जीता.

मुकाबला बारिश से प्रभावित रहा, इसलिए मैच में ओवरों की संख्या घटाकर 15 कर दी गई थी. नई दिल्ली टाइगर्स ने निर्धारित 15 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन बनाए. दूसरी ओर DLS पद्धति से आउटर दिल्ली वॉरियर्स को 156 रनों का टारगेट मिला. 14.4 ओवर तक आउटर दिल्ली की टीम ने 155 रन बना लिए थे, स्कोर बराबरी पर था, लेकिन पांचवीं गेंद पर सिद्धार्थ शर्मा आउट हो गए.

आखिरी गेंद पर क्या हुआ

आउटर दिल्ली टीम को आखिरी गेंद पर एक रन बनाना था, लेकिन तभी रन आउट का चांस बना. नॉन-स्ट्राइकिंग एंड पर हिम्मत सिंह गेंद को पकड़ ही नहीं पाए और रन आउट करने से चूक गए थे, तभी उन्होंने गुस्से में गेंद को लात मार दी, जो सीधी स्टंप्स से टकरा गई और बल्लेबाज रन आउट हो गया. इस तरह मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंचा. 

हिम्मत सिंह द्वारा रन आउट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. रन आउट से चूकने के बाद जो उनके चेहरे पर निराशा थी, वह सेकेंड भर के समय में सेलिब्रेशन और उत्साह में तब्दील हो गई. अचानक हुई इस घटना से नई दिल्ली टाइगर्स के खिलाड़ी भी चौंक उठे और जश्न में उछल कूद करने लगे.

सुपर ओवर में जीती आउटर दिल्ली

सुपर ओवर में आउटर दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई. पहली ही गेंद पर यजस शर्मा आउट हो गए थे, लेकिन अगली 5 गेंदों पर मोनू शुक्ला ने 3 छक्के समेत 20 रन ठोक डाले. इस तरह सुपर ओवर में नई दिल्ली टाइगर्स को 21 रनों का लक्ष्य मिला. टाइगर्स के लिए हिम्मत सिंह ने पहली गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन अगली दोनों गेंद पर 2 विकेट गिर गए. सुपर ओवर में किसी टीम को 2 ही विकेट मिलते हैं, इस तरह आउटर दिल्ली ने सुपर ओवर में 14 रनों के अंतर से मैच जीता.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 Aug 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Himmat Singh Delhi Premier League VIRAL VIDEO DPL 2026
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