हज कमिटी ऑफ इंडिया का कोटा जीवन में एक बार के सिद्धांत पर ही काम करता है. यानी की कोई व्यक्ति इस सुविधा का फायदा सिर्फ एक बार ही उठा सकता है. साथ ही 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के यात्रियों को लॉटरी सिस्टम में ही प्राथमिकता दी जाएगी. ऐसा इसलिए ताकि बुजुर्ग आवेदकों को हज करने का बेहतर मौका मिल सके.