हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHajj Policy 2027: क्या है हज पॉलिसी, इसमें किन नियमों का जिक्र? हज पर जाने वालों के लिए काम की खबर

Hajj Policy 2027: क्या है हज पॉलिसी, इसमें किन नियमों का जिक्र? हज पर जाने वालों के लिए काम की खबर

Hajj Policy 2027: केंद्र सरकार ने हज पॉलिसी 2027 की घोषणा की है. आइए जानते हैं क्या है यह पॉलिसी और कौन से नियम इसमें शामिल हैं.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Jun 2026 02:46 PM (IST)
Hajj Policy 2027: केंद्र सरकार ने हज पॉलिसी 2027 की घोषणा की है. आइए जानते हैं क्या है यह पॉलिसी और कौन से नियम इसमें शामिल हैं.

Hajj Policy 2027: भारतीय यात्रियों के लिए हज यात्रा को सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हज पॉलिसी 2027 का ऐलान किया है. इस नई पॉलिसी का मकसद सख्त पात्रता नियम, बेहतर हेल्थ चेकअप, डिजिटल सेवा और सऊदी अरब में बेहतर सुविधाओं के जरिए हज को और भी ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है. आइए जानते हैं क्या है यह हज पॉलिसी और इसमें किन नियमों को शामिल किया गया है.

1/6
आवेदकों के पास मशीन रीडेबल भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए. यह कम से कम 31 दिसंबर 2027 तक वैलिड होना चाहिए. सरकार ने आवेदन फार्म में सरनेम या फिर आखरी नाम लिखना भी जरूरी कर दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि जानकारी छूटने से हज यात्रा के दौरान वेरिफिकेशन और विजा प्रोसेसिंग में दिक्कत आ सकती है.
आवेदकों के पास मशीन रीडेबल भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए. यह कम से कम 31 दिसंबर 2027 तक वैलिड होना चाहिए. सरकार ने आवेदन फार्म में सरनेम या फिर आखरी नाम लिखना भी जरूरी कर दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि जानकारी छूटने से हज यात्रा के दौरान वेरिफिकेशन और विजा प्रोसेसिंग में दिक्कत आ सकती है.
2/6
हज कमिटी ऑफ इंडिया का कोटा जीवन में एक बार के सिद्धांत पर ही काम करता है. यानी की कोई व्यक्ति इस सुविधा का फायदा सिर्फ एक बार ही उठा सकता है. साथ ही 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के यात्रियों को लॉटरी सिस्टम में ही प्राथमिकता दी जाएगी. ऐसा इसलिए ताकि बुजुर्ग आवेदकों को हज करने का बेहतर मौका मिल सके.
हज कमिटी ऑफ इंडिया का कोटा जीवन में एक बार के सिद्धांत पर ही काम करता है. यानी की कोई व्यक्ति इस सुविधा का फायदा सिर्फ एक बार ही उठा सकता है. साथ ही 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के यात्रियों को लॉटरी सिस्टम में ही प्राथमिकता दी जाएगी. ऐसा इसलिए ताकि बुजुर्ग आवेदकों को हज करने का बेहतर मौका मिल सके.
Published at : 23 Jun 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Hajj Rules Hajj Policy 2027 Hajj Application

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
FIFA या फिर ICC, जानिए किस बोर्ड के पास है पैसों की भरमार; कौन है ज्यादा अमीर?
FIFA या फिर ICC, जानिए किस बोर्ड के पास है पैसों की भरमार; कौन है ज्यादा अमीर?
जनरल नॉलेज
White House: व्हाइट हाउस में कितने कमरे हैं, राष्ट्रपति के अलावा वहां कौन-कौन रहता है?
व्हाइट हाउस में कितने कमरे हैं, राष्ट्रपति के अलावा वहां कौन-कौन रहता है?
जनरल नॉलेज
अयोध्या के राम मंदिर में कितने कमरे, इसमें कहां गिना जाता है दान में मिलने वाला कैश?
अयोध्या के राम मंदिर में कितने कमरे, इसमें कहां गिना जाता है दान में मिलने वाला कैश?
जनरल नॉलेज
Keir Starmer Resignation: ब्रिटेन में राजा ज्यादा ताकतवर है या प्रधानमंत्री, जानें किसके इशारे पर चलता है देश
ब्रिटेन में राजा ज्यादा ताकतवर है या प्रधानमंत्री, जानें किसके इशारे पर चलता है देश
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ अग्निकांड: न भागने की जगह, न बचने का चांस...ऐसे काल बन गई कोचिंग!
Rajkumar Hirani ने दिया बड़ा अपडेट, जल्द लौट सकते हैं Munna Bhai और 3 Idiots
नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT रिपोर्ट में चोरी का जिक्र! ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी गंभीर सवाल
राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT रिपोर्ट में चोरी का जिक्र! ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी गंभीर सवाल
विश्व
El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
ओटीटी
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़क उठे रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़के रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
क्रिकेट
IND Vs ENG T20 Series 2026: वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
इंडिया
कांग्रेस संगठन में होंगे बड़े फेरबदल, 4 महासचिवों की होगी छुट्टी, इन राज्यों में बदलेंगे प्रभारी
कांग्रेस संगठन में होंगे बड़े फेरबदल, 4 महासचिवों की होगी छुट्टी, इन राज्यों में बदलेंगे प्रभारी
ब्यूटी
Skin Problems: महंगे फेसवॉश-क्रीम भी फेल! पिंपल्स और चेहरे के दाग-धब्बों के कारण क्या हैं, डॉक्टर से जानें
महंगे फेसवॉश-क्रीम भी फेल! पिंपल्स और चेहरे के दाग-धब्बों के कारण क्या हैं, डॉक्टर से जानें
एग्रीकल्चर
बायोगैस प्लांट बनाने के लिए कितनी सब्सिडी देती है सरकार, हर महीने मिलेगी दो सिलेंडर जितनी गैस
बायोगैस प्लांट बनाने के लिए कितनी सब्सिडी देती है सरकार, हर महीने मिलेगी दो सिलेंडर जितनी गैस
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में मोम की तरह पिघलकर गिर गई पूरी बिल्डिंग
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में मोम की तरह पिघलकर गिर गई पूरी बिल्डिंग
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire | Viral News: लखनऊ अग्निकांड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया
Lucknow Coaching Fire | Viral News: लखनऊ अग्निकांड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में अधिकारियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में अधिकारियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
Embed widget