एक्सप्लोरर
Hajj Policy 2027: क्या है हज पॉलिसी, इसमें किन नियमों का जिक्र? हज पर जाने वालों के लिए काम की खबर
Hajj Policy 2027: केंद्र सरकार ने हज पॉलिसी 2027 की घोषणा की है. आइए जानते हैं क्या है यह पॉलिसी और कौन से नियम इसमें शामिल हैं.
Hajj Policy 2027: भारतीय यात्रियों के लिए हज यात्रा को सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हज पॉलिसी 2027 का ऐलान किया है. इस नई पॉलिसी का मकसद सख्त पात्रता नियम, बेहतर हेल्थ चेकअप, डिजिटल सेवा और सऊदी अरब में बेहतर सुविधाओं के जरिए हज को और भी ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है. आइए जानते हैं क्या है यह हज पॉलिसी और इसमें किन नियमों को शामिल किया गया है.
1/6
2/6
Published at : 23 Jun 2026 02:46 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या है हज पॉलिसी, इसमें किन नियमों का जिक्र? हज पर जाने वालों के लिए काम की खबर
जनरल नॉलेज
7 Photos
जब कांपी धरती तो खिसक गई इस देश की सरहद, आखिर किन तरंगों की वजह से हुआ खतरनाक बदलाव?
जनरल नॉलेज
6 Photos
एक सिलेंडर डिलीवर करने पर कितना कमाता है डिलीवरी वाला, इसमें एजेंसी का कितना होता है कमीशन?
जनरल नॉलेज
9 Photos
कहां मिलता है सबसे सस्ता सोना, जानें वहां कितने में तैयार हो जाएगा 2 तोले सोने का हार?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
FIFA या फिर ICC, जानिए किस बोर्ड के पास है पैसों की भरमार; कौन है ज्यादा अमीर?
जनरल नॉलेज
व्हाइट हाउस में कितने कमरे हैं, राष्ट्रपति के अलावा वहां कौन-कौन रहता है?
जनरल नॉलेज
अयोध्या के राम मंदिर में कितने कमरे, इसमें कहां गिना जाता है दान में मिलने वाला कैश?
जनरल नॉलेज
ब्रिटेन में राजा ज्यादा ताकतवर है या प्रधानमंत्री, जानें किसके इशारे पर चलता है देश
Advertisement