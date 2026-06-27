दादा-परदादा के जमाने वाले दो पल्लों के दरवाजे क्यों थे बेहद खास? जानिए इनका पूरा इतिहास

अगर इतनी भारी लकड़ी का एक बड़ा और सिंगल दरवाजा बनाया जाता तो उसका पूरा वजन एक तरफ के कब्जों और दीवार पर आ जाता, जिससे दरवाजा जल्दी झुक जाता या फिर टूट जाता. इसलिए इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया.