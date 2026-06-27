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दादा-परदादा के जमाने वाले दो पल्लों के दरवाजे क्यों थे बेहद खास? जानिए इनका पूरा इतिहास
पुराने दौर की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो कि अब बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर हैं. उनमें से एक है दो पल्लों वाले दरवाजे. चलिए जानें कि पुराने वक्त में ऐसे दरवाजे क्यों बनाए जाते थे.
आज के जमाने में जितने भी नए घर बनते हैं, सभी में सिंगल दरवाजे बनाए जाते हैं, या फिर स्लाइड डोर की सुविधा दी जाती है. शहर से लेकर ये फैशन अब गांवों में भी आ चुका है. मगर आप यादों के झरोखे में झांकिए तो याद आएगा कि दादा-नाना के जमाने में पुराने घरों में दो पल्लों वाले दरवाजे हुआ करते थे. इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि गजब की वास्तुकला और इंजीनियरिंग शामिल थी.
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Published at : 27 Jun 2026 09:49 AM (IST)
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