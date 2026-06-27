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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदादा-परदादा के जमाने वाले दो पल्लों के दरवाजे क्यों थे बेहद खास? जानिए इनका पूरा इतिहास

दादा-परदादा के जमाने वाले दो पल्लों के दरवाजे क्यों थे बेहद खास? जानिए इनका पूरा इतिहास

पुराने दौर की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो कि अब बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर हैं. उनमें से एक है दो पल्लों वाले दरवाजे. चलिए जानें कि पुराने वक्त में ऐसे दरवाजे क्यों बनाए जाते थे.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 27 Jun 2026 09:49 AM (IST)
पुराने दौर की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो कि अब बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर हैं. उनमें से एक है दो पल्लों वाले दरवाजे. चलिए जानें कि पुराने वक्त में ऐसे दरवाजे क्यों बनाए जाते थे.

आज के जमाने में जितने भी नए घर बनते हैं, सभी में सिंगल दरवाजे बनाए जाते हैं, या फिर स्लाइड डोर की सुविधा दी जाती है. शहर से लेकर ये फैशन अब गांवों में भी आ चुका है. मगर आप यादों के झरोखे में झांकिए तो याद आएगा कि दादा-नाना के जमाने में पुराने घरों में दो पल्लों वाले दरवाजे हुआ करते थे. इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि गजब की वास्तुकला और इंजीनियरिंग शामिल थी.

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पुराने जमाने में आज की तरह से खोखले बोर्ड, प्लास्टिक या फिर प्लाईवुड के हल्के दरवाजे नहीं बनते थे. उस दौर में किवाड़ बनाने के लिए सागौन, शीशम, महुआ या फिर नीम की लकड़ी का इस्तेमाल होता था.
पुराने जमाने में आज की तरह से खोखले बोर्ड, प्लास्टिक या फिर प्लाईवुड के हल्के दरवाजे नहीं बनते थे. उस दौर में किवाड़ बनाने के लिए सागौन, शीशम, महुआ या फिर नीम की लकड़ी का इस्तेमाल होता था.
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अगर इतनी भारी लकड़ी का एक बड़ा और सिंगल दरवाजा बनाया जाता तो उसका पूरा वजन एक तरफ के कब्जों और दीवार पर आ जाता, जिससे दरवाजा जल्दी झुक जाता या फिर टूट जाता. इसलिए इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया.
अगर इतनी भारी लकड़ी का एक बड़ा और सिंगल दरवाजा बनाया जाता तो उसका पूरा वजन एक तरफ के कब्जों और दीवार पर आ जाता, जिससे दरवाजा जल्दी झुक जाता या फिर टूट जाता. इसलिए इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया.
Published at : 27 Jun 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
Indian House Door Two Panel Wooden Doors Double Leaf Doors

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