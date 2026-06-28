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Pm Modi Seychelles Visit: सेशेल्स में कौन सी करेंसी चलती है, जहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी?
Pm Modi Seychelles Visit: पीएम मोदी तीन दिवसीय दौरे पर अफ्रीका के सबसे अमीर द्वीपीय देश सेशेल्स पहुंचे हैं. आइए जानें कि दोनों देशों के रिश्ते कितने पुराने हैं और सेशेल्स की करेंसी क्या है.
Pm Modi Seychelles Visit: हिंद महासागर की लहरों के बीच बसे छोटे से खूबसूरत अफ्रीकी देश सेशेल्स की धरती पर जब पीएम मोदी ने कदम रखा तो दोनों देशों के ढाई सौ साल पुराने अटूट रिश्तों की गर्माहट महसूस की गई. जब वहां के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने जब अपनी परंपरा के अनुसार पीएम मोदी का स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया तो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. आइए जानें कि इस देश में कौन सी करेंसी चलती है.
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Published at : 28 Jun 2026 04:28 PM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion