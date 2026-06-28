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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPm Modi Seychelles Visit: सेशेल्स में कौन सी करेंसी चलती है, जहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी?

Pm Modi Seychelles Visit: सेशेल्स में कौन सी करेंसी चलती है, जहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी?

Pm Modi Seychelles Visit: पीएम मोदी तीन दिवसीय दौरे पर अफ्रीका के सबसे अमीर द्वीपीय देश सेशेल्स पहुंचे हैं. आइए जानें कि दोनों देशों के रिश्ते कितने पुराने हैं और सेशेल्स की करेंसी क्या है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 28 Jun 2026 04:28 PM (IST)
Pm Modi Seychelles Visit: पीएम मोदी तीन दिवसीय दौरे पर अफ्रीका के सबसे अमीर द्वीपीय देश सेशेल्स पहुंचे हैं. आइए जानें कि दोनों देशों के रिश्ते कितने पुराने हैं और सेशेल्स की करेंसी क्या है.

Pm Modi Seychelles Visit: हिंद महासागर की लहरों के बीच बसे छोटे से खूबसूरत अफ्रीकी देश सेशेल्स की धरती पर जब पीएम मोदी ने कदम रखा तो दोनों देशों के ढाई सौ साल पुराने अटूट रिश्तों की गर्माहट महसूस की गई. जब वहां के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने जब अपनी परंपरा के अनुसार पीएम मोदी का स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया तो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. आइए जानें कि इस देश में कौन सी करेंसी चलती है.

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सेशेल्स दिखने में भले ही बहुत छोटा देश लगता हो, लेकिन वैश्विक पटल पर इसकी साख बहुत बड़ी है. हिंद महासागर में स्थित यह देश कुल 115 द्वीपों का एक खूबसूरत समूह है, जिसकी कुल आबादी महज 1.35 लाख है और इसका क्षेत्रफल 450 वर्ग किलोमीटर में फैला है.
सेशेल्स दिखने में भले ही बहुत छोटा देश लगता हो, लेकिन वैश्विक पटल पर इसकी साख बहुत बड़ी है. हिंद महासागर में स्थित यह देश कुल 115 द्वीपों का एक खूबसूरत समूह है, जिसकी कुल आबादी महज 1.35 लाख है और इसका क्षेत्रफल 450 वर्ग किलोमीटर में फैला है.
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हालांकि यहां पर जमीन बहुत कम है, लेकिन हालिया हैलो सेफ प्रॉसपेरिटी इंडेक्स 2026 की की रिपोर्ट बताती है कि इसे 98.09 अंकों के साथ अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अमीर देश घोषित किया गया है. यह मॉरीशस और अल्जीरिया को पछाड़कर टॉप पर पहुंच गया है.
हालांकि यहां पर जमीन बहुत कम है, लेकिन हालिया हैलो सेफ प्रॉसपेरिटी इंडेक्स 2026 की की रिपोर्ट बताती है कि इसे 98.09 अंकों के साथ अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अमीर देश घोषित किया गया है. यह मॉरीशस और अल्जीरिया को पछाड़कर टॉप पर पहुंच गया है.
Published at : 28 Jun 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Seychelles PM Modi Seychelles Visit Seychellois Rupee

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