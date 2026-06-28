सेशेल्स दिखने में भले ही बहुत छोटा देश लगता हो, लेकिन वैश्विक पटल पर इसकी साख बहुत बड़ी है. हिंद महासागर में स्थित यह देश कुल 115 द्वीपों का एक खूबसूरत समूह है, जिसकी कुल आबादी महज 1.35 लाख है और इसका क्षेत्रफल 450 वर्ग किलोमीटर में फैला है.