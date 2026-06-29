सबसे पुरानी प्रमाणित प्रिंटेड किताब डायमंड सूत्र है. यह एक बौद्ध ग्रंथ है और इसे 11 मई 868 ईस्वी को वांग जी ने प्रिंट किया था. इसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके बनाया गया था और इसे लोगों में मुफ्त बांटने के लिए उनके माता-पिता को समर्पित किया गया था.