एक्सप्लोरर
First Book: दुनिया में पहली किताब किसने और कब छापी थी, जानें क्या है किताबों का इतिहास?
First Book: दुनिया की सबसे पुरानी प्रिंटेड किताब 600 साल पहले बनी थी. आइए जानते हैं कि इसे किसने छापा था.
First Book: किताबों ने हजारों सालों से इंसानी ज्ञान को संजोकर रखा है. लेकिन प्रिंटिंग का इतिहास काफी लोगों की सोच से कहीं साल पहले ही शुरू हो गया था. वैसे तो यूरोप में प्रिंटिंग में क्रांति लाने का क्रेडिट बड़े पैमाने पर जोहान्स गुटेनबर्ग को दिया जाता है लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी बची हुई प्रिंटेड किताब असल में चीन में लगभग 600 साल पहले बनी थी. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
1/6
2/6
Published at : 29 Jun 2026 08:43 AM (IST)
Tags :First Book Diamond Sutra Wang Jie
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत नहीं... इन देशों के लोग सबसे ज्यादा झेल लेते हैं गर्मी, ये हैं सबसे गर्म इलाके
जनरल नॉलेज
8 Photos
बारिश के बाद मिट्टी से क्यों आती है सौंधी-सौंधी खूशबू, क्या है इसके पीछे का साइंस?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या सच में सांप खा जाता है अपने ही अंडे, अपने बच्चों को ही क्यों देता है दर्दनाक मौत?
जनरल नॉलेज
8 Photos
दादा-परदादा के जमाने वाले दो पल्लों के दरवाजे क्यों थे बेहद खास? जानिए इनका पूरा इतिहास
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे बनते हैं बादल, समुद्र से पानी कैसे सोखती हैं गर्म हवाएं? जानें मीठा पानी बरसने का प्रोसेस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
समुद्र की तरफ ही क्यों झुके होते हैं नारियल के पेड़, खारे पानी और रेतीली मिट्टी से क्या नाता?
जनरल नॉलेज
क्या पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर भी आता है भूकंप, जानें क्या कहते हैं उन्हें
जनरल नॉलेज
खतरनाक भूकंप में भी कैसे सुरक्षित रहती हैं जापान की ऊंची इमारतें, लगातार डोल रही धरती के बीच जानें तकनीक
जनरल नॉलेज
क्या गर्मी में लाश को भी आ सकता है पसीना, जानें क्या कहता है विज्ञान?
Advertisement
मनोज मुकुल
Opinion