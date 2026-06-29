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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजFirst Book: दुनिया में पहली किताब किसने और कब छापी थी, जानें क्या है किताबों का इतिहास?

First Book: दुनिया में पहली किताब किसने और कब छापी थी, जानें क्या है किताबों का इतिहास?

First Book: दुनिया की सबसे पुरानी प्रिंटेड किताब 600 साल पहले बनी थी. आइए जानते हैं कि इसे किसने छापा था.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 29 Jun 2026 08:43 AM (IST)
First Book: दुनिया की सबसे पुरानी प्रिंटेड किताब 600 साल पहले बनी थी. आइए जानते हैं कि इसे किसने छापा था.

First Book: किताबों ने हजारों सालों से इंसानी ज्ञान को संजोकर रखा है. लेकिन प्रिंटिंग का इतिहास काफी लोगों की सोच से कहीं साल पहले ही शुरू हो गया था. वैसे तो यूरोप में प्रिंटिंग में क्रांति लाने का क्रेडिट बड़े पैमाने पर जोहान्स गुटेनबर्ग को दिया जाता है लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी बची हुई प्रिंटेड किताब असल में चीन में लगभग 600 साल पहले बनी थी. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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सबसे पुरानी प्रमाणित प्रिंटेड किताब डायमंड सूत्र है. यह एक बौद्ध ग्रंथ है और इसे 11 मई 868 ईस्वी को वांग जी ने प्रिंट किया था. इसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके बनाया गया था और इसे लोगों में मुफ्त बांटने के लिए उनके माता-पिता को समर्पित किया गया था.
सबसे पुरानी प्रमाणित प्रिंटेड किताब डायमंड सूत्र है. यह एक बौद्ध ग्रंथ है और इसे 11 मई 868 ईस्वी को वांग जी ने प्रिंट किया था. इसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके बनाया गया था और इसे लोगों में मुफ्त बांटने के लिए उनके माता-पिता को समर्पित किया गया था.
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जोहान्स गुटेनबर्ग ने 15वीं सदी में यूरोप में मैकेनिकल मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की और 1455 में मशहूर गुटेनबर्ग बाइबल प्रिंट की. उनके इस आविष्कार ने बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग में क्रांति ला दी.
जोहान्स गुटेनबर्ग ने 15वीं सदी में यूरोप में मैकेनिकल मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की और 1455 में मशहूर गुटेनबर्ग बाइबल प्रिंट की. उनके इस आविष्कार ने बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग में क्रांति ला दी.
Published at : 29 Jun 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
First Book Diamond Sutra Wang Jie

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