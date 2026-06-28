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Soil Smell After Rain: बारिश के बाद मिट्टी से क्यों आती है सौंधी-सौंधी खूशबू, क्या है इसके पीछे का साइंस?
Soil Smell After Rain: जब मानसून की पहली बारिश होती है, तो उसके बाद चारों ओर मिट्टी की भीनी-भीनी खुशबू मन को खुश कर देती है. लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है. चलिए जानें.
Soil Smell After Rain: चिलचिलाती धूप, पसीने से तरबतर बदन और आसमान से बरसती हुई आग के बीच जब आसमान में बादल छा जाते हैं और गड़गड़ाहट के बारिश होती है तो दिल को सुकून मिलता है. जैसे ही मानसून की पहली फुहार भीषण सूखी मिट्टी पर फैलती है तो चारों ओर एक भीनी भीनी खुशबू फैल जाती है. यह भीनी महक सिर्फ एक खुशबू नहीं, बल्कि मन खुश कर देने वाला एहसास है. चलिए जानें कि आखिर पानी की बूंदों में ऐसा क्या जादू होता है, जो कि मिट्टी से सोंधी खुशबू आने लगती है.
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Published at : 28 Jun 2026 11:07 AM (IST)
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