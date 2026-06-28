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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSoil Smell After Rain: बारिश के बाद मिट्टी से क्यों आती है सौंधी-सौंधी खूशबू, क्या है इसके पीछे का साइंस?

Soil Smell After Rain: बारिश के बाद मिट्टी से क्यों आती है सौंधी-सौंधी खूशबू, क्या है इसके पीछे का साइंस?

Soil Smell After Rain: जब मानसून की पहली बारिश होती है, तो उसके बाद चारों ओर मिट्टी की भीनी-भीनी खुशबू मन को खुश कर देती है. लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है. चलिए जानें.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 28 Jun 2026 11:07 AM (IST)
Soil Smell After Rain: जब मानसून की पहली बारिश होती है, तो उसके बाद चारों ओर मिट्टी की भीनी-भीनी खुशबू मन को खुश कर देती है. लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है. चलिए जानें.

Soil Smell After Rain: चिलचिलाती धूप, पसीने से तरबतर बदन और आसमान से बरसती हुई आग के बीच जब आसमान में बादल छा जाते हैं और गड़गड़ाहट के बारिश होती है तो दिल को सुकून मिलता है. जैसे ही मानसून की पहली फुहार भीषण सूखी मिट्टी पर फैलती है तो चारों ओर एक भीनी भीनी खुशबू फैल जाती है. यह भीनी महक सिर्फ एक खुशबू नहीं, बल्कि मन खुश कर देने वाला एहसास है. चलिए जानें कि आखिर पानी की बूंदों में ऐसा क्या जादू होता है, जो कि मिट्टी से सोंधी खुशबू आने लगती है.

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जब आसमान से बरसता हुआ पानी धूल भरी जमीन पर पड़ता है, तो जो खुशबू आती है, वैज्ञानिक भाषा में उसे पेट्रिकोर कहा जाता है. यह शब्द आम लोगों को सुनने में भले ही नया लगे, लेकिन इसका इतिहास यूनानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है.
जब आसमान से बरसता हुआ पानी धूल भरी जमीन पर पड़ता है, तो जो खुशबू आती है, वैज्ञानिक भाषा में उसे पेट्रिकोर कहा जाता है. यह शब्द आम लोगों को सुनने में भले ही नया लगे, लेकिन इसका इतिहास यूनानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है.
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यूनान में पेट्रा का अर्थ पत्थर होता है और आइकर का अर्थ उस तरल पदार्थ से होता है, जो कि लोककथाओं के अनुसार देवी-देवताओं की रगों में बहता था. यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसे पत्थरों या फिर धरती का अमृत कहा गया है.
यूनान में पेट्रा का अर्थ पत्थर होता है और आइकर का अर्थ उस तरल पदार्थ से होता है, जो कि लोककथाओं के अनुसार देवी-देवताओं की रगों में बहता था. यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसे पत्थरों या फिर धरती का अमृत कहा गया है.
Published at : 28 Jun 2026 11:07 AM (IST)
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Mansoon Soil Smell After Rain Petrichor

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