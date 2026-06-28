यूनान में पेट्रा का अर्थ पत्थर होता है और आइकर का अर्थ उस तरल पदार्थ से होता है, जो कि लोककथाओं के अनुसार देवी-देवताओं की रगों में बहता था. यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसे पत्थरों या फिर धरती का अमृत कहा गया है.