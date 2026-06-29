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हिंदी न्यूज़ऑटोअब Maruti Baleno खरीदने के लिए ज्यादा पैसे करने होंगे खर्च, कंपनी ने बढ़ा दी इतनी कीमत

अब Maruti Baleno खरीदने के लिए ज्यादा पैसे करने होंगे खर्च, कंपनी ने बढ़ा दी इतनी कीमत

Baleno Price Hike: कंपनी ने अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में बदलाव किया है. कुछ वेरिएंट की कीमत में 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि टॉप पेट्रोल मॉडल अब 7,500 रुपये तक महंगे हो गए हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 29 Jun 2026 08:43 AM (IST)
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अगर आप आने वाले दिनों में Maruti Baleno खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कारों में शामिल Baleno अब पहले से महंगी हो गई है. कंपनी ने इसके पेट्रोल और CNG दोनों मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. ऐसे में जो ग्राहक Baleno खरीदने का मन बना रहे हैं, उन्हें अब पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा खर्च करना होगा. 

कंपनी ने अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में बदलाव किया है. कुछ पेट्रोल वेरिएंट की कीमत में 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि टॉप पेट्रोल वेरिएंट और CNG मॉडल अब 7,500 रुपये तक महंगे हो गए हैं. सबसे खास बात यह है कि Baleno के बेस Sigma पेट्रोल वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि बाकी वेरिएंट की कीमत बढ़ाई गई है. इसके बाद अब Baleno की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.99 लाख रुपये से शुरू होकर 9.17 लाख रुपये तक पहुंच गई है.

कैसे हैं Maruti Baleno के फीचर्स?

नई कीमतों के बाद भी Baleno अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनी हुई है. इस कार में 1.2 लीटर K-Series पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प के साथ आता है. वहीं CNG वर्जन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में उपलब्ध है. यह इंजन रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए अच्छा प्रदर्शन देता है और अपनी बेहतरीन माइलेज के लिए भी जाना जाता है. यही वजह है कि शहर और हाईवे दोनों जगह यह कार ग्राहकों की पसंद बनी हुई है.

फीचर्स की बात करें तो Maruti Baleno में कई मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल और प्रीमियम इंटीरियर जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

इसके अलावा सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, ABS के साथ EBD और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसे परिवार के लिए एक सेफ ऑप्शन बनाते हैं.

किन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन?

Baleno की पॉपुलेरिटी की सबसे बड़ी वजह इसकी कम रनिंग कॉस्ट और भरोसेमंद परफॉर्मेंस है. पेट्रोल मॉडल बेहतर ड्राइविंग फील देता है, जबकि CNG वेरिएंट कम फ्यूल खर्च करने वाले ग्राहकों के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है. इसके अलावा Maruti Suzuki का बड़ा सर्विस नेटवर्क और कम मेंटेनेंस कॉस्ट भी इस कार को बाजार में मजबूत स्थिति दिलाते हैं.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 29 Jun 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Baleno Maruti Baleno Facelift Maruti Baleno Price Hike
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