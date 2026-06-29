हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबभगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'

भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'

Arvind Kejriwal on Bhagwant Mann: अरविंद केजरीवाल ने गुरदासपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि पंजाब में पिछली सरकारों की तुलना में मान सरकार ने ‘सनातन धर्म’ के लिए ज्यादा काम किया.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 29 Jun 2026 08:55 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान सरकार के काम की तारीफ की. आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार (28 जून) की शाम को कहा कि भगवंत मान सरकार ने पंजाब में सनातन धर्म के लिए पहले की सरकारों की तुलना में अधिक काम किया है.

आप नेता अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार की ओर से आयोजित ‘एक शाम भगवान शिव के नाम’ कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का स्वागत किया. इस कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने कहा कि पूरे राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर सनातन धर्म को समर्पित भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है.

केजरीवाल ने मान सरकार के कामों का किया जिक्र

अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान सरकार के काम को जिक्र किया. इस बीच उन्होंने कहा, ‘‘इन दिनों बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि पंजाब में किसी भी राजनीतिक दल या सरकार ने सनातन धर्म के लिए इतना काम नहीं किया. सभी का कहना है कि पंजाब में सनातन धर्म को एक बड़ा मंच मिला है.’’

केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले जालंधर में और शनिवार को अमृतसर में इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. अब ऐसे कार्यक्रम पंजाब के सभी 22 शहरों में आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पटियाला के प्रसिद्ध काली माता मंदिर के पुनर्विकास पर 80 करोड़ रुपये खर्च कर रही है और यह कार्य सितंबर तक पूरा हो जाएगा. केजरीवाल ने लोगों से अक्टूबर के बाद मंदिर में माता के दर्शन करने की अपील भी की.

पंजाब चुनाव से पहले सियासत तेज

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के वायरल वीडियो का मुद्दा गरमाया हुआ है. हालांकि एआई वीडियो की पुष्टि वाली रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि 10 लाख रुपये देकर यह रिपोर्ट तैयार कराई गई है. हालांकि सीएम मान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया.

CM भगवंत मान बोले- सभी सिख विधायक और सिख मंत्री 29 जून को अकाल तख्त के सामने होंगे पेश

Published at : 29 Jun 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
AAP ARVIND KEJRIWAL Gurdaspur News PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'
भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'
पंजाब
CM भगवंत मान बोले- सभी सिख विधायक और सिख मंत्री 29 जून को अकाल तख्त के सामने होंगे पेश
CM भगवंत मान बोले- सभी सिख विधायक और सिख मंत्री 29 जून को अकाल तख्त के सामने होंगे पेश
पंजाब
बेअदबी मामले को लेकर CM मान के खिलाफ लगाए जा रहे बोर्ड, AAP और अकाली दल में बढ़ी तल्खी!
बेअदबी मामले को लेकर CM मान के खिलाफ लगाए जा रहे बोर्ड, AAP और अकाली दल में बढ़ी तल्खी!
पंजाब
Punjab News: CM मान के वायरल वीडियो केस में बड़ा खुलासा, 10 लाख में तैयार हुई फर्जी रिपोर्ट, दो आरोपी गिरफ्तार
CM मान के वायरल वीडियो केस में बड़ा खुलासा, 10 लाख में तैयार हुई फर्जी रिपोर्ट, दो आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
मध्य प्रदेश
त्विषा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला के घर में देर रात घुसे चोर, क्राइम सीन पर हुई चोरी?
त्विषा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला के घर में देर रात घुसे चोर, क्राइम सीन पर हुई चोरी?
विश्व
अमेरिका को जंग में उलझाकर और पावरफुल हुआ ईरान, नई पीढ़ी के घातक ड्रोन और मिसाइलें बनाईं
अमेरिका को जंग में उलझाकर और पावरफुल हुआ ईरान, नई पीढ़ी के घातक ड्रोन और मिसाइलें बनाईं
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से हारकर टी-20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, हरमनप्रीत कौर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
ऑस्ट्रेलिया से हारकर टी-20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, हरमनप्रीत कौर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 10: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे 'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
विश्व
कराची हमले के बाद बौखलाया पाकिस्तान, आधी रात अफगानिस्तान में कर दी एयरस्ट्राइक, आतंकियों के नाम पर कर दी 35 नागरिकों की हत्या
कराची हमले के बाद बौखलाया PAK, अफगानिस्तान में कर दी एयरस्ट्राइक, आतंकियों के नाम पर की 35 की हत्या
ट्रेंडिंग
Viral Video: मरे हुए सांप को मुंह में डालकर बना रहा था Reel, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश
Viral Video: मरे हुए सांप को मुंह में डालकर बना रहा था Reel, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश
ऑटो
अब Maruti Baleno खरीदने के लिए ज्यादा पैसे करने होंगे खर्च, कंपनी ने बढ़ा दी इतनी कीमत
अब Maruti Baleno खरीदने के लिए ज्यादा पैसे करने होंगे खर्च, कंपनी ने बढ़ा दी इतनी कीमत
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget