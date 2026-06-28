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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHottest Countries: भारत नहीं... इन देशों के लोग सबसे ज्यादा झेल लेते हैं गर्मी, ये हैं सबसे गर्म इलाके

Hottest Countries: भारत नहीं... इन देशों के लोग सबसे ज्यादा झेल लेते हैं गर्मी, ये हैं सबसे गर्म इलाके

Hottest Countries: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर भारत से भी ज्यादा गर्मी पड़ती है. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Jun 2026 02:17 PM (IST)
Hottest Countries: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर भारत से भी ज्यादा गर्मी पड़ती है. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.

Hottest Countries: जब हीट वेव की वजह से तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे गर्म देश भारत ही है. लेकिन यह सच नहीं है. मध्य पूर्व के कई देशों में मौसम और भी ज्यादा गर्म होता है. यहां तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और कुछ जगहों पर तो यह 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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कुवैत दुनिया के सबसे गर्म बसे हुए देश में से एक है. यहां तापमान लगभग 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. देश की शुष्क रेगिस्तान जलवायु और काफी तेज धूप गर्मी मैं लंबे समय तक घर से बाहर कोई भी काम करना काफी मुश्किल बना देती हैं.
कुवैत दुनिया के सबसे गर्म बसे हुए देश में से एक है. यहां तापमान लगभग 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. देश की शुष्क रेगिस्तान जलवायु और काफी तेज धूप गर्मी मैं लंबे समय तक घर से बाहर कोई भी काम करना काफी मुश्किल बना देती हैं.
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इराक के बसरा और ईरान के अहवाज जैसे शहरों में अक्सर तापमान 53 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है. काफी ज्यादा गर्मी की वजह से लोग अक्सर दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचते हैं.
इराक के बसरा और ईरान के अहवाज जैसे शहरों में अक्सर तापमान 53 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है. काफी ज्यादा गर्मी की वजह से लोग अक्सर दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचते हैं.
Published at : 28 Jun 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Death Valley Hottest Countries World Heat

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