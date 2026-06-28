कुवैत दुनिया के सबसे गर्म बसे हुए देश में से एक है. यहां तापमान लगभग 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. देश की शुष्क रेगिस्तान जलवायु और काफी तेज धूप गर्मी मैं लंबे समय तक घर से बाहर कोई भी काम करना काफी मुश्किल बना देती हैं.