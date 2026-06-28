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Hottest Countries: भारत नहीं... इन देशों के लोग सबसे ज्यादा झेल लेते हैं गर्मी, ये हैं सबसे गर्म इलाके
Hottest Countries: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर भारत से भी ज्यादा गर्मी पड़ती है. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.
Hottest Countries: जब हीट वेव की वजह से तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे गर्म देश भारत ही है. लेकिन यह सच नहीं है. मध्य पूर्व के कई देशों में मौसम और भी ज्यादा गर्म होता है. यहां तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और कुछ जगहों पर तो यह 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 28 Jun 2026 02:17 PM (IST)
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