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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: मरे हुए सांप को मुंह में डालकर बना रहा था Reel, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश

Viral Video: मरे हुए सांप को मुंह में डालकर बना रहा था Reel, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश

जानकारी के मुताबिक, बिजनौर जिले के शादीपुर गांव निवासी 44 साल के सलीम के घर गुरुवार शाम एक सांप घुस आया था. सलीम ने सांप को मार दिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jun 2026 08:43 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत कई बार लोगों को ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर देती है, जिसकी कीमत जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है. उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 44 साल के मजदूर ने वीडियो बनाने के लिए मरे हुए सांप को कई बार अपने मुंह में डाल लिया. स्टंट पूरा होने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है.

घर में घुसे सांप को मारकर बनाया वीडियो

जानकारी के मुताबिक, बिजनौर जिले के शादीपुर गांव निवासी 44 साल के सलीम के घर गुरुवार शाम एक सांप घुस आया था. सलीम ने सांप को मार दिया. इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर वायरल होने के इरादे से मरे हुए सांप के साथ वीडियो बनाने का फैसला किया. वीडियो रिकॉर्ड करते समय उसने कई बार सांप को अपने मुंह में डाला. इस दौरान आसपास के कई लोग भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया.

तबीयत बिगड़ी तो पहले झाड़-फूंक, फिर अस्पताल पहुंचे

वीडियो बनाने के कुछ ही समय बाद सलीम की तबीयत अचानक खराब होने लगी. परिवार के लोगों ने पहले उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक का सहारा लिया, लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उसे पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. राहत की बात यह है कि डॉक्टरों के अनुसार अब उसकी हालत पहले से बेहतर है और वह धीरे-धीरे ठीक हो रहा है.

डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉ. शुभम चिकारा ने कहा कि सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है. उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे खतरनाक स्टंट करने से बचें. विशेषज्ञों का कहना है कि सांप के मर जाने के बाद भी उसे नंगे हाथों से छूना या उसके संपर्क में आना सुरक्षित नहीं होता. मरे हुए सांप में हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं और कुछ मामलों में मौत के बाद भी उसकी नसों की प्रतिक्रिया थोड़ी देर तक बनी रह सकती है. इसलिए ऐसे जीवों को खुद उठाने के बजाय प्रशिक्षित लोगों की मदद लेनी चाहिए.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई फटकार

इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सलीम की हरकत को गैरजिम्मेदाराना बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि कुछ लाइक्स और वायरल होने के लिए जान जोखिम में डालना समझदारी नहीं है. वहीं कई लोगों ने कहा कि ऐसे वीडियो युवाओं पर गलत असर डालते हैं और इस तरह के स्टंट को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए. लोगों ने प्रशासन से भी अपील की कि खतरनाक सोशल मीडिया ट्रेंड्स को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 08:43 AM (IST)
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