Viral Video: मरे हुए सांप को मुंह में डालकर बना रहा था Reel, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश

सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत कई बार लोगों को ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर देती है, जिसकी कीमत जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है. उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 44 साल के मजदूर ने वीडियो बनाने के लिए मरे हुए सांप को कई बार अपने मुंह में डाल लिया. स्टंट पूरा होने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है.

घर में घुसे सांप को मारकर बनाया वीडियो

जानकारी के मुताबिक, बिजनौर जिले के शादीपुर गांव निवासी 44 साल के सलीम के घर गुरुवार शाम एक सांप घुस आया था. सलीम ने सांप को मार दिया. इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर वायरल होने के इरादे से मरे हुए सांप के साथ वीडियो बनाने का फैसला किया. वीडियो रिकॉर्ड करते समय उसने कई बार सांप को अपने मुंह में डाला. इस दौरान आसपास के कई लोग भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया.

Bijnor, UP: A man named Salim found a dead venomous snake and used it for a social media stunt reel, repeatedly putting the snake's mouth into his own mouth. Residual venom entered his system.



Now he is critical, battling for his life in hospital. pic.twitter.com/xUJeLG3wTq — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 28, 2026

तबीयत बिगड़ी तो पहले झाड़-फूंक, फिर अस्पताल पहुंचे

वीडियो बनाने के कुछ ही समय बाद सलीम की तबीयत अचानक खराब होने लगी. परिवार के लोगों ने पहले उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक का सहारा लिया, लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उसे पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. राहत की बात यह है कि डॉक्टरों के अनुसार अब उसकी हालत पहले से बेहतर है और वह धीरे-धीरे ठीक हो रहा है.

डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉ. शुभम चिकारा ने कहा कि सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है. उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे खतरनाक स्टंट करने से बचें. विशेषज्ञों का कहना है कि सांप के मर जाने के बाद भी उसे नंगे हाथों से छूना या उसके संपर्क में आना सुरक्षित नहीं होता. मरे हुए सांप में हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं और कुछ मामलों में मौत के बाद भी उसकी नसों की प्रतिक्रिया थोड़ी देर तक बनी रह सकती है. इसलिए ऐसे जीवों को खुद उठाने के बजाय प्रशिक्षित लोगों की मदद लेनी चाहिए.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई फटकार

इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सलीम की हरकत को गैरजिम्मेदाराना बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि कुछ लाइक्स और वायरल होने के लिए जान जोखिम में डालना समझदारी नहीं है. वहीं कई लोगों ने कहा कि ऐसे वीडियो युवाओं पर गलत असर डालते हैं और इस तरह के स्टंट को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए. लोगों ने प्रशासन से भी अपील की कि खतरनाक सोशल मीडिया ट्रेंड्स को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

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