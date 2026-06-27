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Ireland Currency: आयरलैंड में कौन सी करेंसी चलती है, वहां भारत के 10000 रुपये कितने हो जाएंगे?
Ireland Currency: आयरलैंड की आधिकारिक मुद्रा यूरो है. आइए जानते हैं कि भारत के 10000 वहां कितने हो जाएंगे.
Ireland Currency: आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में भारत को हार का सामना करना पड़ा. ऐसा पहली बार है जब भारतीय टीम आयरलैंड से हारी है. इसी बीच आपको बता दें कि आयरलैंड की आधिकारिक मुद्रा यूरो है. आइए जानते हैं कि वहां भारत के ₹10000 कितने हो जाएंगे.
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Published at : 27 Jun 2026 06:40 PM (IST)
Tags :Euro Indian Rupee Ireland Currency
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