यूरो जोन में शामिल होने के बाद आयरलैंड ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपना लिया था. पूरे देश में सभी लेन-देन, जैसे शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट, होटल और रेस्टोरेंट में भुगतान यूरो में ही किया जाता है.