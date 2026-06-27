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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIreland Currency: आयरलैंड में कौन सी करेंसी चलती है, वहां भारत के 10000 रुपये कितने हो जाएंगे?

Ireland Currency: आयरलैंड में कौन सी करेंसी चलती है, वहां भारत के 10000 रुपये कितने हो जाएंगे?

Ireland Currency: आयरलैंड की आधिकारिक मुद्रा यूरो है. आइए जानते हैं कि भारत के 10000 वहां कितने हो जाएंगे.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Jun 2026 06:40 PM (IST)
Ireland Currency: आयरलैंड की आधिकारिक मुद्रा यूरो है. आइए जानते हैं कि भारत के 10000 वहां कितने हो जाएंगे.

Ireland Currency: आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में भारत को हार का सामना करना पड़ा. ऐसा पहली बार है जब भारतीय टीम आयरलैंड से हारी है. इसी बीच आपको बता दें कि आयरलैंड की आधिकारिक मुद्रा यूरो है. आइए जानते हैं कि वहां भारत के ₹10000 कितने हो जाएंगे.

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यूरो जोन में शामिल होने के बाद आयरलैंड ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपना लिया था. पूरे देश में सभी लेन-देन, जैसे शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट, होटल और रेस्टोरेंट में भुगतान यूरो में ही किया जाता है.
यूरो जोन में शामिल होने के बाद आयरलैंड ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपना लिया था. पूरे देश में सभी लेन-देन, जैसे शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट, होटल और रेस्टोरेंट में भुगतान यूरो में ही किया जाता है.
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मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक एक भारतीय रुपये की कीमत लगभग €0.0093 है. यानी कि एक यूरो लगभग ₹107.45 के बराबर है. इस रेट के हिसाब से ₹10000 लगभग €93.06 बनते हैं.
मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक एक भारतीय रुपये की कीमत लगभग €0.0093 है. यानी कि एक यूरो लगभग ₹107.45 के बराबर है. इस रेट के हिसाब से ₹10000 लगभग €93.06 बनते हैं.
Published at : 27 Jun 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Euro Indian Rupee Ireland Currency

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