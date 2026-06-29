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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसमुद्र के बीचों-बीच बनी इस सड़क को छूकर निकलती हैं लहरें, हलक में अटक जाती है ड्राइवर की जान

समुद्र के बीचों-बीच बनी इस सड़क को छूकर निकलती हैं लहरें, हलक में अटक जाती है ड्राइवर की जान

दुनिया में कई सारे खूबसूरत रास्ते बने हुए हैं, जिस पर चलने से लोगों का रोमांच कई गुना बढ़ जाता है. आज हम आपको ऐसे ही एक रास्ते के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि सुंदर लेकिन खतरनाक है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 29 Jun 2026 09:28 AM (IST)
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  • चालकों को बदलता मौसम रोमांचक और चुनौतीपूर्ण अनुभव प्रदान करता है।

दुनिया में कुदरत के कई सारे अनोखे अजूबे देखने को मिलते हैं, जिसके बीच में इंसान ने कई ऐसी हैरान करने वाली चीजों का निर्माण किया है, जो कि रोमांच के साथ-साथ खौफ का भी एहसास कराती हैं. समंदर के सन्नाटे को चीरते हुए पानी के बिल्कुल ऊपर बनाई गई एक ऐसी ही सड़क इस वक्त दुनिया भर के एडवेंचर प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय है. अगर कभी आप इस रास्ते पर गाड़ी चलाएं तो ऐसा लगेगा कि आपकी कार सड़क पर नहीं, बल्कि लहरों के सीने पर तैर रही है. लेकिन इस हसीन सफर के बीच खतरा भी उतना भयानक छिपा हुआ है.

द्वीपों को जोड़ता हुआ हाईवे

यहां हम बात कर रहे हैं नॉर्वे में समुद्र के ऊपर बने मशहूर अटलांटिक रोड की, जो कि अपनी अनोखी बनावट के लिए दुनिया में जाना जाता है. यह कोई आम सीधी सड़क नहीं है, बल्कि समुद्र के बीच में स्थित कई सारे छोटे-छोटे और खूबसूरत द्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए बनाई गई है. इस पूरे रास्ते को कई छोटे और घुमावदार पुलों को एकसाथ मिलाकर बनाया गया है. जब गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती हैं तो खिड़की के बाहर सिर्फ उफनता हुआ समंदर दिखाई देता है. इंजीनियरिंग का यब नमूना पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है.

सड़कों तक आती हुई लहरें

लगभग 8.3 किलोमीटर लंबी यह पूरी सड़क जितनी खूबसूरत लगती है, खराब मौसम में यह उतनी ही जानलेवा होती है. इस सड़क की सबसे खास बात यह है कि यह पानी के ऊपर बनी है. जब अटलांटिक महासागर में तेज तूफान आता है तो समंदर की विशालकाय लहरें सीधे सड़क के ऊपर आती हैं. कई बार तो ये लहरें इतनी तेज और ताकतवर होती हैं कि पूरी गाड़ी को अपने साथ बहा ले जाने की क्षमता रखती हैं. ऐसे माहौल में इस रास्ते से गुजरने वाले ड्राइवर की जान हलक में अटक जाती है.

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बदलते मौसम में ड्राइविंग का रोमांच

इसके बाद भी जो लोग ड्राइविंग के दीवाने हैं और जिनको खतरों से खेलने का शौक है, उनके लिए यह सड़क किसी सपने से कम नहीं है. इस इलाके का पूरा मौसम पल भर में करवट बदल लेता है. यहां पर कभी-कभी खिली धूप होती है, तो कभी एक पल में ही काले घने बादल छा जाते हैं. जब ठंडी समुद्री हवाओं के बीच में यहां पर तेज बाकिश होने लगती है तो गाड़ी चलाने का रोमांच कई गुना बढ़ जाता है. हालांकि धुंध और पानी के कारण आगे का रास्ता देखना मुश्किल हो जाता है.

रोलर कोस्टर राइड

पूरी दुनिया में इस अटलांटिक रोड को सबसे सुंदर ड्राइविंग लोकेशन्स में से गिना जाता है. इसके ऊंचे-ऊंचे घुमावदार पुल दूर से देखने पर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नजर नहीं आते हैं. जब तक राहगीर इस 8 किलोमीटर लंबे सफर को पार नहीं कर लेते हैं, उनके दिलों की धड़कनें थमी रहती हैं. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 09:28 AM (IST)
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Atlantic Road Dangerous Highways
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