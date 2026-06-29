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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकराची हमले के बाद बौखलाया पाकिस्तान, आधी रात अफगानिस्तान में कर दी एयरस्ट्राइक, आतंकियों के नाम पर कर दी 35 नागरिकों की हत्या

कराची हमले के बाद बौखलाया पाकिस्तान, आधी रात अफगानिस्तान में कर दी एयरस्ट्राइक, आतंकियों के नाम पर कर दी 35 नागरिकों की हत्या

दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा पनाहगाह पाकिस्तान अपने देश में आतंकी हमले का दोष हमेशा अफगानिस्तान पर मढ़ता है. आतंकियों के नाम पर मासूम अफगान नागरिकों की हत्या करता रहता है.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 29 Jun 2026 06:54 AM (IST)
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पाकिस्तान ने कराची में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 12.30 बजे अफगानिस्तान के तीन प्रांतों पर एयरस्ट्राइक की. पाकिस्तान की सरकार ने दावा किया कि उसने आतंकी संगठन तहरीक-ए- तालिबान और जमात-उल-अहरार के ठिकानों पर हमले किए तो अफगानिस्तान से आई तस्वीरों ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस बार भी नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं.

अफगानिस्तान से आई तस्वीरों में दिख रहा है कि मरने वालों में 4-9 साल के छोटे-छोटे बच्चे और कई बुजुर्ग शामिल हैं. साथ ही कई मासूम नन्हे नन्हे बच्चों और बच्चियों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के मंत्री अत्ताउल्लाह तरार दुनिया को गुमराह करने के लिए दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एयरस्ट्राइक में 25 आतंकी मारे गए हैं.

अफगानिस्तान में कहां-कहां एयरस्ट्राइक?

भारतीय समयानुसार रात साढ़े 12 बजे अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के गियान इलाके, पक्तिया प्रांत के चमकानी और कुनार प्रांत के मरवारा इलाके में रिहायशी घरों और मस्जिद को पाकिस्तानी वायुसेना ने निशाना बनाया है. पहले हमले के बाद जब लोग पीड़ितों की मदद करने पहुंचे तो 12.55 बजे पर एक बार फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने निहत्थे मासूम लोगों पर स्ट्राइक कर दी, जिसकी वजह से घायलों की संख्या 100 के पार है और मृतकों की अब तक 35 के पार.


कराची हमले के बाद बौखलाया पाकिस्तान, आधी रात अफगानिस्तान में कर दी एयरस्ट्राइक, आतंकियों के नाम पर कर दी 35 नागरिकों की हत्या

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पाकिस्तानी हमले में घायल एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, 'जब यहां बमबारी हुई, उस समय यहां कोई सैन्यकर्मी या सरकारी अधिकारी मौजूद नहीं था. पाकिस्तान कह कर रहा है कि उसने टीटीपी आतंकियों को निशाना बनाया, लेकिन यहां ऐसा कोई भी मौजूद नहीं था, इस हमले से प्रभावित सभी लोग आम नागरिक थे. इस हमले में दर्जनों लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत हुई है.'

अफगानिस्तान के नागरिक ने क्या बताया?

चमकानी में रहने वाले एक घायल व्यक्ति ने जानकारी दी कि वो दुबई में मजदूरी करता है और लगभग दो महीने पहले ही अपने घर वापस लौटा है. एयरस्ट्राइक में उसके पड़ोसी बादशाह खान के घर को निशाना बनाया गया और जैसे ही पहला हमला हुआ, पड़ोसी तुरंत लोगों की मदद के लिए दौड़े और मलबे में फंसी महिलाओं और बच्चों को बाहर निकालने लगे, लेकिन कुछ मिनट बाद कायर पाकिस्तानी सेना ने बचाव करने वाली नागरिकों की भीड़ पर दूसरा हवाई हमला कर दिया गया, जिसमें एक दर्जन लोग मारे गए और कई घायल हुए.'

आतंक के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर नागरिकों पर की एयरस्ट्राइक
  
दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा पनाहगाह पाकिस्तान अपने देश में आतंकी हमले का दोष हमेशा अफगानिस्तान पर मढ़ता है और पिछले साल सितंबर से पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने देश में हुए बड़े आतंकी हमले के जवाब में लगातार अफगानिस्तान पर आतंक विरोधी अभियान के नाम पर हमले कर रही है, लेकिन हर बार पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में आतंकियों की जगह आम लोग मारे जा रहे हैं. हमले आतंकी कैम्प की जगह आम लोगों के घरों-अस्पतालों-स्कूलों पर हो रहे हैं और पिछले 9 महीने से अब तक पाकिस्तानी वायुसेना 565 आम अफगान नागरिकों को मौत के घाट उतार चुकी है.

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About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 29 Jun 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Afghanistan SHEHBAZ SHARIF WORLD NEWS PAKISTAN NEWS
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