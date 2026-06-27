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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSnake Eggs: क्या सच में सांप खा जाता है अपने ही अंडे, अपने बच्चों को ही क्यों देता है दर्दनाक मौत?

Snake Eggs: क्या सच में सांप खा जाता है अपने ही अंडे, अपने बच्चों को ही क्यों देता है दर्दनाक मौत?

Snake Eggs: कुछ सांप अपने ही अंडों या फिर नवजात बच्चों को मार कर खा जाते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Jun 2026 07:14 PM (IST)
Snake Eggs: कुछ सांप अपने ही अंडों या फिर नवजात बच्चों को मार कर खा जाते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Snake Eggs: काफी लोग ऐसा मानते हैं कि सांप जानबूझकर अपने ही अंडे या फिर नवजात बच्चों को मारते और खाते हैं. लेकिन इसके पीछे की सच्चाई काफी अलग है. दरअसल वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह व्यवहार सभी सांपों की प्रजाति में आम नहीं है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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ज्यादातर सांपों की प्रजाति जानबूझकर स्वस्थ अंडे या फिर अपने बच्चों को नहीं खाती है. ऐसा सिर्फ कुछ खास प्रजाति ही करती हैं.
ज्यादातर सांपों की प्रजाति जानबूझकर स्वस्थ अंडे या फिर अपने बच्चों को नहीं खाती है. ऐसा सिर्फ कुछ खास प्रजाति ही करती हैं.
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मादा सांप अंडे देने या फिर बच्चे पैदा करने के समय काफी ऊर्जा खर्च कर देती है. अगर उन्हें उसके बाद लंबे समय तक खाना नहीं मिलता तो वह जरूरी पोषक तत्व की भरपाई करने के लिए और साथ ही जिंदा रहने के लिए अपने ही कुछ अंडे खा सकती हैं.
मादा सांप अंडे देने या फिर बच्चे पैदा करने के समय काफी ऊर्जा खर्च कर देती है. अगर उन्हें उसके बाद लंबे समय तक खाना नहीं मिलता तो वह जरूरी पोषक तत्व की भरपाई करने के लिए और साथ ही जिंदा रहने के लिए अपने ही कुछ अंडे खा सकती हैं.
Published at : 27 Jun 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Snakes King Cobra Snake Eggs

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