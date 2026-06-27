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Snake Eggs: क्या सच में सांप खा जाता है अपने ही अंडे, अपने बच्चों को ही क्यों देता है दर्दनाक मौत?
Snake Eggs: कुछ सांप अपने ही अंडों या फिर नवजात बच्चों को मार कर खा जाते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
Snake Eggs: काफी लोग ऐसा मानते हैं कि सांप जानबूझकर अपने ही अंडे या फिर नवजात बच्चों को मारते और खाते हैं. लेकिन इसके पीछे की सच्चाई काफी अलग है. दरअसल वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह व्यवहार सभी सांपों की प्रजाति में आम नहीं है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 27 Jun 2026 07:14 PM (IST)
Tags :Snakes King Cobra Snake Eggs
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क्या सच में सांप खा जाता है अपने ही अंडे, अपने बच्चों को ही क्यों देता है दर्दनाक मौत?
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मनोज मुकुल
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