मादा सांप अंडे देने या फिर बच्चे पैदा करने के समय काफी ऊर्जा खर्च कर देती है. अगर उन्हें उसके बाद लंबे समय तक खाना नहीं मिलता तो वह जरूरी पोषक तत्व की भरपाई करने के लिए और साथ ही जिंदा रहने के लिए अपने ही कुछ अंडे खा सकती हैं.