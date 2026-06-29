भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपने पहले दौरे के लिए भारत को नहीं बल्कि चीन को चुना है. इसको लेकर पाकिस्तान काफी चर्चा है. नई दिल्ली में पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा कि तारिक रहमान का चीन दौरा निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है.

पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमैट ने कहा कि बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई थीं कि तारिक रहमान पहले विदेश दौरे पर भारत जाएंगे या फिर चीन. हालांकि बांग्लादेश के नए पीएम ने पहला दौरा तो मलेशिया का किया है, लेकिन वो सांकेतिक है. अब्दुल बासित ने कहा कि भारत या चीन में से उन्होंने पहले बीजिंग जाना चुना है. इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि तारिक रहमान के चीन दौरे में पाकिस्तान को भी बहुत दिलचस्पी है.

चीन, भारत या PAK, कहां जाएंगे तारिक? इस पर काफी चर्चा हुई: बासित

पाकिस्तान के एबीएन न्यूज से बात करते हुए अब्दुल बासित ने कहा, 'भारत के लिए यह चिंता का विषय है क्योंकि हम विश्लेषक भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान साहब पहले चीन जाते हैं, भारत, पाकिस्तान या यूके. लोग अपना-अपना आकलन दे रहे थे. हमने इस बारे में भी बात की थी कि तारिक रहमान साहब के लिए यह एक मुश्किल फैसला होगा और क्योंकि यह उनका पहला दौरा होगा, इसलिए वे सोच-समझकर फैसला लेंगे. अब उन्होंने आखिरकार यह फैसला किया कि मुझे पहले चीन जाना चाहिए, लेकिन वे पहले चीन नहीं गए.'

بھارت کی خواہش تھی کہ وزیراعظم طارق رحمان پہلے بھارت آتے!عبدالباسط کا بڑا انکشاف@abasitpak1#ABNNews pic.twitter.com/1Dz422ZZSq — ABN NEWS (@abnnewspk) June 27, 2026

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तारिक रहमान ने पहला दौरा मलेशिया का क्यों किया?

उन्होंने कहा, 'चीन से पहले वे मलेशिया गए तो वे इस बहस से बाहर निकलना चाहते थे कि वे पहले चीन जाएं या भारत, पहली यात्रा कहां की हो? लेकिन अगर आप देखें, तो मलेशिया ठीक है, आप कह सकते हैं कि मैं मलेशिया को कमतर नहीं आंक रहा हूं, मलेशिया एक बहुत महत्वपूर्ण देश है और बांग्लादेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण देश है, लेकिन आप कह सकते हैं कि डिप्लोमैटिक तौर पर वे पहले चीन गए, लेकिन उन्होंने पहले मलेशिया का दौरा किया, ताकि कोई यह न कह सके कि मेरा पहला दौरा चीन का था.'

भारत चाहता था कि तारिक रहमान पहले दिल्ली आएं: अब्दुल बासित

अब्दुल बासित ने कहा कि तारिक रहमान के चीन दौरे में पाकिस्तान की बड़ी दिलचस्पी है. उन्होंने कहा, 'इसमें भारत की दिलचस्पी और भी ज्यादा है क्योंकि भारत की इच्छा थी कि तारिक रहमान पहले भारत आएं और उन्हें इसके लिए न्योता भी दिया गया था, लेकिन समस्या यह है कि उस समय भी शेख हसीना साहिबा, जो भारत में हैं, वहां एक दुविधा में हैं.' उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में शेख हसीना ने एक लेख भी लिखा है. वह लेख पिछली सरकार के बारे में उतना कठोर नहीं है जितना हो सकता था.

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