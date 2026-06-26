घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सिर्फ 5% जीएसटी लगता है और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 18% टैक्स लगाया जाता है. इस वजह से यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया बन जाता है.