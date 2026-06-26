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Commercial LPG: एक कमर्शियल सिलेंडर पर कितना कमाती है सरकार, एजेंसी वाले को कितना मिलता है कमीशन?
Commercial LPG: सरकार हर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर कुछ ना कुछ कमीशन जरूर कमाती है. आइए जानते हैं कि एजेंसी वाले को कितना कमीशन मिलता है.
Commercial LPG: केंद्र सरकार ने पिछले दो महीने से लागू पाबंदियों को हटाकर 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सामान्य सप्लाई को बहाल कर दिया है. इसके बाद होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री और दूसरे कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों को काफी राहत मिली है. इसी बीच आइए जानते हैं कि सरकार हर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बिक्री से कितना रेवेन्यू कमाती है.
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Published at : 26 Jun 2026 06:41 PM (IST)
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