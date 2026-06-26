हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCommercial LPG: एक कमर्शियल सिलेंडर पर कितना कमाती है सरकार, एजेंसी वाले को कितना मिलता है कमीशन?

Commercial LPG: एक कमर्शियल सिलेंडर पर कितना कमाती है सरकार, एजेंसी वाले को कितना मिलता है कमीशन?

Commercial LPG: सरकार हर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर कुछ ना कुछ कमीशन जरूर कमाती है. आइए जानते हैं कि एजेंसी वाले को कितना कमीशन मिलता है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 26 Jun 2026 06:41 PM (IST)
Commercial LPG: सरकार हर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर कुछ ना कुछ कमीशन जरूर कमाती है. आइए जानते हैं कि एजेंसी वाले को कितना कमीशन मिलता है.

Commercial LPG: केंद्र सरकार ने पिछले दो महीने से लागू पाबंदियों को हटाकर 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सामान्य सप्लाई को बहाल कर दिया है. इसके बाद होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री और दूसरे कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों को काफी राहत मिली है. इसी बीच आइए जानते हैं कि सरकार हर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बिक्री से कितना रेवेन्यू कमाती है.

1/6
घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सिर्फ 5% जीएसटी लगता है और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 18% टैक्स लगाया जाता है. इस वजह से यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया बन जाता है.
घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सिर्फ 5% जीएसटी लगता है और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 18% टैक्स लगाया जाता है. इस वजह से यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया बन जाता है.
2/6
18% जीएसटी को 9% केंद्रीय जीएसटी और 9% स्टेट जीएसटी में बांटा जाता है. इसी के साथ बेचे गए हर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर वसूले गए टैक्स का बराबर हिस्सा दोनों सरकारों को मिलता है.
18% जीएसटी को 9% केंद्रीय जीएसटी और 9% स्टेट जीएसटी में बांटा जाता है. इसी के साथ बेचे गए हर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर वसूले गए टैक्स का बराबर हिस्सा दोनों सरकारों को मिलता है.
Published at : 26 Jun 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Commercial LPG Commercial Cylinder LPG Cylinder

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
इस्लाम में किन गैर-मुस्लिम महिलाओं से बिना धर्म परिवर्तन शादी की है इजाजत, नहीं जानते होंगे आप ये नियम
इस्लाम में किन गैर-मुस्लिम महिलाओं से बिना धर्म परिवर्तन शादी की है इजाजत, नहीं जानते होंगे आप ये नियम
जनरल नॉलेज
Nihang Sikhs: कौन होते हैं निहंग सिख, आम सरदारों से ये कितने अलग; क्या होता है 'निहंग' का मतलब?
कौन होते हैं निहंग सिख, आम सरदारों से ये कितने अलग; क्या होता है 'निहंग' का मतलब?
जनरल नॉलेज
दो-दो प्रधानमंत्री देने के बाद भी क्यों राजनीतिक दल नहीं बना RSS, क्या है इसके पीछे की वजह?
दो-दो प्रधानमंत्री देने के बाद भी क्यों राजनीतिक दल नहीं बना RSS, क्या है इसके पीछे की वजह?
जनरल नॉलेज
व्हाइट हाउस जैसा घर बनाने में कितना आएगा खर्च? जानिए सरिए सीमेंट का पूरा हिसाब किताब
व्हाइट हाउस जैसा घर बनाने में कितना आएगा खर्च? जानिए सरिए सीमेंट का पूरा हिसाब किताब
Advertisement

वीडियोज

Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एके जैन
एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
Opinion: लखनऊ आग की घटना ने जब सीएम योगी को अंदर तक झकझोर दिया, संवेदनशील नेतृत्व का मानवीय स्पर्श
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
अयोध्या पहुंचने पर CM योगी ने केजरीवाल को घेरा तो AAP संयोजक बोले- 'महाराज जी, आपकी कुर्सी...'
अयोध्या पहुंचने पर CM योगी ने केजरीवाल को घेरा तो AAP संयोजक बोले- 'महाराज जी, आपकी कुर्सी...'
विश्व
वेनेजुएला में तबाही के एक दिन बाद फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 6.7 की तीव्रता से कांपी धरती
वेनेजुएला में तबाही के एक दिन बाद फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 6.7 की तीव्रता से कांपी धरती
क्रिकेट
Jai Moondra Profile: राजस्थान के जय मूंदड़ा का डेब्यू, टीम इंडिया नहीं आयरलैंड से मिला मौका; दिलचस्प है इस 'भारतीय' क्रिकेटर की कहानी
राजस्थान के जय मूंदड़ा का डेब्यू, टीम इंडिया नहीं आयरलैंड से मिला मौका; दिलचस्प है कहानी
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' ने 5 बजे तक तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
धुआंधार कमाई कर रही 'वेलकम टू द जंगल', 5 बजे तक तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
विश्व
चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा
चमत्कार! वेनेजुएला में भूकंप की तबाही के बाद मलबे से जिंदा निकले 82 साल की महिला और बच्चा
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
दिल्ली NCR
Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?
दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?
बिहार
मुहर्रम पर विवाद! दरभंगा में ASI को मारी गोली, गुस्साई भीड़ ने हमलावर को मार डाला
मुहर्रम पर विवाद! दरभंगा में ASI को मारी गोली, गुस्साई भीड़ ने हमलावर को मार डाला
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget