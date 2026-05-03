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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजRestaurant Hygiene: रेस्टोरेंट में मकड़ी का जाला मिला तो कितना जुर्माना, क्या है FSSAI का नियम?

Restaurant Hygiene: रेस्टोरेंट में मकड़ी का जाला मिला तो कितना जुर्माना, क्या है FSSAI का नियम?

Restaurant Hygiene: अगर किसी रेस्टोरेंट में मकड़ी का जाला दिख जाए तो रेस्टोरेंट के मालिक को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इसके लिए क्या सजा है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 03 May 2026 12:47 PM (IST)
Restaurant Hygiene: अगर किसी रेस्टोरेंट में मकड़ी का जाला दिख जाए तो रेस्टोरेंट के मालिक को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इसके लिए क्या सजा है.

Restaurant Hygiene: किसी भी रेस्टोरेंट में मकड़ी का जाला दिखना शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन भारतीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इसे काफी गंभीरता से लिया जाता है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नियमों के मुताबिक मकड़ी के जालों की मौजूदगी को अनहाइजीनिक माना जाता है. आइए जानते हैं कि इसके लिए रेस्टोरेंट ऑनर को क्या सजा मिल सकती है.

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खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत रेस्टोरेंट में मकड़ी के जालों को छोटी-मोटी समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इन्हें अस्वच्छ स्थिति की श्रेणी में रखा जाता है. इसका मतलब है कि वह रेस्टोरेंट खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी स्वच्छता के उचित मानकों को बनाए रखने में नाकाम रहा है.
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत रेस्टोरेंट में मकड़ी के जालों को छोटी-मोटी समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इन्हें अस्वच्छ स्थिति की श्रेणी में रखा जाता है. इसका मतलब है कि वह रेस्टोरेंट खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी स्वच्छता के उचित मानकों को बनाए रखने में नाकाम रहा है.
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अधिनियम की धारा 56 में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर खाना साफ माहौल में नहीं बनाया गया और गंदगी, कीड़े मकोड़े या फिर मकड़ी के जालों वाली जगह पर बनाया या फिर परोसा जाता है तो खाद्य व्यवसाय संचालक पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
अधिनियम की धारा 56 में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर खाना साफ माहौल में नहीं बनाया गया और गंदगी, कीड़े मकोड़े या फिर मकड़ी के जालों वाली जगह पर बनाया या फिर परोसा जाता है तो खाद्य व्यवसाय संचालक पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
Published at : 03 May 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Food Safety Restaurant Hygiene Fssai Rules

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