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Restaurant Hygiene: रेस्टोरेंट में मकड़ी का जाला मिला तो कितना जुर्माना, क्या है FSSAI का नियम?
Restaurant Hygiene: अगर किसी रेस्टोरेंट में मकड़ी का जाला दिख जाए तो रेस्टोरेंट के मालिक को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इसके लिए क्या सजा है.
Restaurant Hygiene: किसी भी रेस्टोरेंट में मकड़ी का जाला दिखना शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन भारतीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इसे काफी गंभीरता से लिया जाता है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नियमों के मुताबिक मकड़ी के जालों की मौजूदगी को अनहाइजीनिक माना जाता है. आइए जानते हैं कि इसके लिए रेस्टोरेंट ऑनर को क्या सजा मिल सकती है.
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Published at : 03 May 2026 12:47 PM (IST)
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