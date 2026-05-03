खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत रेस्टोरेंट में मकड़ी के जालों को छोटी-मोटी समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इन्हें अस्वच्छ स्थिति की श्रेणी में रखा जाता है. इसका मतलब है कि वह रेस्टोरेंट खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी स्वच्छता के उचित मानकों को बनाए रखने में नाकाम रहा है.