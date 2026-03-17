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वेज या नॉन वेज? कुलदीप-वंशिका के ग्रैंड रिसेप्शन में कैसा खान परोसा गया? देखें मेन्यू

भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने 14 मार्च को अपने बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा से शादी की. आज तीन दिन बाद 17 मार्च को उन्होंने लखनऊ में ग्रैंड रिसेप्शन किया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 17 Mar 2026 11:28 PM (IST)
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भारत के स्टार खिलाड़ी कुलदीप यादव जीवन के एक नए पड़ाव पर निकल पड़े हैं. 14 मार्च को अपने बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा को उन्होंने अपनी जीवन संगिनी माना. उसके 3 दिन बाद 17 मार्च को लखनऊ के सेन्ट्रम होटल में उन्होंने अपने दोस्तों, सगे-संबंधियों को बुलाया और इस शाही दावत में VIP मेहमानों का जमावड़ा लगा रहा. मगर क्या आप जानते हैं कि इस ग्रैंड रिसेप्शन में किस तरह का खाना परोसा गया.

वेज या नॉन वेज?

कुलदीप यादव और वंशिका की शादी में शुद्ध शाकाहारी खाना परोसा गया. मेन्यू लिस्ट में दूर-दूर तक नॉन-वेज का जिक्र भी नहीं था. चाय और कॉफी से लेकर दाल मुरादाबादी जैसी पारंपरिक और वेज मंचूरियन जैसी मॉडर्न डिश भी मेन्यू में शामिल की गई थी.

स्टार्टर्स में पनीर टिक्का, अखरोट हरा भरा कबाब, चिली मशरूम से लेकर वेज स्प्रिंग रोल और पिज्जा परोसे गए. रोस्टेड टमाटर सूप और सलाद के कई प्रकार, दम आलू की सब्जी दाल तड़का, दाल मुरादाबादी और अंजीर कोफ्ता करी भी परोसी गई. नान, रोटी, लच्छा पराठा से लेकर गार्लिक नान, स्टीम राइस भी मेन्यू में मौजूद रहे. मेन्यू यहीं पूरा नहीं हुआ, इसमें दाल बाटी चूरमा ने चार चांद लगा दिए थे.

मीठे में क्या?

खाने के बाद मीठा ना हो तो कैसा शाही भोजन. मीठे में जलेबी, रसमलाई, बादाम के हलवे से लेकर गुलाब जामुन भी स्टेज पर सजी दिखीं. इसके अलावा चॉकलेट वालनट ब्राउनी, एप्पल पाई और पेस्ट्री ही नहीं बल्कि मालपुए की खास मांग रखी गई थी.

बताया दें कि इस ग्रैंड रिसेप्शन में गौतम गंभीर से लेकर यशस्वी जायसवाल और शिखर धवन सहित क्रिकेट से जुड़ी कई हस्तियां मौजूद रहीं. इससे पहले 14 मार्च को कुलदीप और वंशिका की शादी हुई, तब युजवेंद्र चहल और तिलक वर्मा ने जमकर ठुमके लगाए थे. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुलदीप और वंशिका को आशीर्वाद देने पहुंचे थे.

Published at : 17 Mar 2026 11:28 PM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav Kuldeep Yadav Wedding Vanshika Chadha
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