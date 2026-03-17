हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: डेढ़ लाख रुपये का फोन चला रहा गोलगप्पा बेचने वाला वेंडर, वायरल वीडियो ने उड़ाए लोगों के होश

Video: डेढ़ लाख रुपये का फोन चला रहा गोलगप्पा बेचने वाला वेंडर, वायरल वीडियो ने उड़ाए लोगों के होश

Patna से सामने आया यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक गोलगप्पा विक्रेता अपने स्टॉल पर ग्राहकों को सर्व करते हुए नजर आता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 17 Mar 2026 10:21 PM (IST)
Preferred Sources

आज के दौर में स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल बन चुका है. खासकर जब बात iPhone 17 Pro Max जैसे प्रीमियम फोन की हो, तो हर कोई इसे पाने का सपना देखता है. लेकिन जब यही महंगा फोन किसी बड़े बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी के बजाय एक गोलगप्पा बेचने वाले के हाथ में नजर आए, तो मामला खुद-ब-खुद वायरल हो जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से फैल रहा है, जिसमें पटना की सड़कों पर गोलगप्पा बेचने वाला एक शख्स लाखों का आईफोन इस्तेमाल करता दिख रहा है.

पटना के गोलगप्पा वाले का वीडियो हुआ वायरल

Patna से सामने आया यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक गोलगप्पा विक्रेता अपने स्टॉल पर ग्राहकों को सर्व करते हुए नजर आता है, लेकिन लोगों का ध्यान उसके गोलगप्पों से ज्यादा उसके फोन पर चला जाता है. दावा किया जा रहा है कि वह iPhone 17 Pro Max का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी कीमत करीब 1,49,900 रुपये बताई जा रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BIHARI-ADDA-WALA (@bihari_adda_wala)

फूड व्लॉगर ने किया खुलासा

यह वीडियो Instagram पर फूड व्लॉगर ‘Bihari Adda Wala’ द्वारा शेयर किया गया है. व्लॉगर जब Patna Junction के पास स्थित ‘Shivji Banarasi Golgappa’ स्टॉल पर पहुंचा, तो उसने इस अनोखे नजारे को कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो में वह न सिर्फ फोन को करीब से दिखाता है, बल्कि उसके इंटरफेस को भी चेक करता है, जो एक आईफोन जैसा ही नजर आता है.

डिजिटल पेमेंट के लिए करता है इस्तेमाल

वीडियो में गोलगप्पा विक्रेता खुद बताता है कि वह इस फोन का इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट लेने के लिए करता है. आज के समय में छोटे व्यापारियों के बीच भी ऑनलाइन पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है, और यही वजह है कि अब महंगे स्मार्टफोन भी उनके काम का हिस्सा बनते जा रहे हैं.

EMI और ऑफर्स ने बदली तस्वीर

प्रीमियम स्मार्टफोन अब सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहे. EMI, एक्सचेंज ऑफर्स और फाइनेंस प्लान्स ने इन्हें आम लोगों तक पहुंचा दिया है. दो-दो साल तक की आसान किश्तों में लोग महंगे फोन खरीद पा रहे हैं. हालांकि, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे कुछ लोगों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है.

सेकेंड हैंड मार्केट भी बना बड़ा कारण

महंगे फोन के आम लोगों तक पहुंचने की एक और बड़ी वजह सेकेंड हैंड मार्केट है. अब प्री-ओन्ड स्मार्टफोन आसानी से मिल जाते हैं और उनकी कीमत नए फोन के मुकाबले काफी कम होती है. ऐसे में छोटे कारोबारी भी बिना ज्यादा खर्च किए प्रीमियम डिवाइस इस्तेमाल कर पा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है. कुछ लोग इसे ‘नया भारत’ बता रहे हैं, जहां हर वर्ग टेक्नोलॉजी अपना रहा है. वहीं कुछ लोग इसे दिखावा और फाइनेंशियल रिस्क से जोड़कर देख रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं...एक यूजर ने लिखा...मैं नौकरी छोड़ गोलगप्पे बेचने जा रहा हूं. एक और यूजर ने लिखा...गोलगप्पे बेचकर आईफोन ले लिया, यहां व्हाइट कॉलर जॉब करने पर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

Published at : 17 Mar 2026 10:21 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Golgappe Wala
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: डेढ़ लाख रुपये का फोन चला रहा गोलगप्पा बेचने वाला वेंडर, वायरल वीडियो ने उड़ाए लोगों के होश
डेढ़ लाख रुपये का फोन चला रहा गोलगप्पा बेचने वाला वेंडर, वायरल वीडियो ने उड़ाए लोगों के होश
ट्रेंडिंग
"पिंकी है पैसे वालों की" LPG संकट के बीच सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई मीम सेना, वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ट्रेंडिंग
Video: महिला को डराने पर रोबोट को उठा ले गई पुलिस, यूजर्स बोले,
महिला को डराने पर रोबोट को उठा ले गई पुलिस, यूजर्स बोले, "अब लफंगों की नौकरी भी खतरे में है"
ट्रेंडिंग
बंदरों से राष्ट्रपति मुर्मु का चश्मा बचाने की तैयारी, वृंदावन में लगे बंदरों के कटआउट, यूजर्स ने ले लिए मजे
बंदरों से राष्ट्रपति मुर्मु का चश्मा बचाने की तैयारी, वृंदावन में लगे बंदरों के कटआउट, यूजर्स ने ले लिए मजे
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Attack on Kabul: काबुल दहला, अब इस्लामाबाद की बारी? मुनीर को सीधी चुनौती | Taliban
Iran-Israel-US War: महायुद्ध के 18 दिन हमले और तबाही 'अंतहीन' | Trump | World War 3 | Abp News
Tum se Tum Tak:😲Aryavardhan के लिए Anu की अग्नि परीक्षा, 48 घंटे में साबित करना होगा अपने आप को
LPG Gas Crisis: गैस किल्लत पर अब भी भयंकर घमासान! | Strait of Hormuz | Iran Israel War Breaking
Pakistan Airstrike on Kabul: पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक की भारत ने की कड़ी निंदा..! | Afganistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को लगा बड़ा झटका, ईरान युद्ध पर अमेरिका में 'बगावत', US काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने दिया इस्तीफा
ट्रंप को बड़ा झटका, ईरान युद्ध पर अमेरिका में 'बगावत', US काउंटर टेररिज्म चीफ ने दिया इस्तीफा
दिल्ली NCR
दिल्ली में तीन दिन बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में तीन दिन बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
क्रिकेट
कौन हैं कुलदीप यादव की दुल्हन? कहां हुई पहली मुलाकात? जानें लव मैरिज है या अरेंज
कौन हैं कुलदीप यादव की दुल्हन? कहां हुई पहली मुलाकात? जानें लव मैरिज है या अरेंज
बॉलीवुड
आलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें, पति रणबीर ने किया किस, बेटी राहा ने लिखा लेटर
आलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें, पति रणबीर ने किया किस, बेटी राहा ने लिखा लेटर
विश्व
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
विश्व
Israel Iran War: इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के कमांडर सुलेमानी, IDF ने किया बड़ा दावा
Israel Iran War: इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के कमांडर सुलेमानी, IDF ने किया बड़ा दावा
नौकरी
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 144 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं-12वीं पास के लिए शानदार मौका
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 144 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं-12वीं पास के लिए शानदार मौका
हेल्थ
16-18 करोड़ रुपये में आता है ये छोटा सा इंजेक्शन, जानिए किस बीमारी में होता है इस्तेमाल
16-18 करोड़ रुपये में आता है ये छोटा सा इंजेक्शन, जानिए किस बीमारी में होता है इस्तेमाल
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget