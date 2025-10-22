डीप वेब में इंटरनेट के वे सभी हिस्से शामिल होते हैं जिन्हें गूगल या बिंग जैसे सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर सकते. यह पासवर्ड से सुरक्षित होते हैं और इनका इस्तेमाल आप रोज करते हैं. जैसे आपका बैंक अकाउंट डैशबोर्ड, ईमेल इनबॉक्स, सब्सक्रिप्शन वेबसाइट या फिर कंपनी का डेटाबेस. डीप वेब तक पहुंचने के लिए क्रेडेंशियल या फिर सीधे लिंक की जरूरत होती है ना की कोई गुप्त सॉफ्टवेयर की. आसान शब्दों में कहें तो डीप वेब इंटरनेट एक निजी और सुरक्षित परत है जिसे व्यक्तिगत और संस्थागत जानकारी की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है.