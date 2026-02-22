हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या होता है Dead Sea, आखिर क्यों नहीं पनप सकता वहां कोई जीवन?

क्या होता है Dead Sea, आखिर क्यों नहीं पनप सकता वहां कोई जीवन?

Dead Sea: धरती पर एक ऐसी झील मौजूद है जिसके पानी में कोई भी दिखने वाला जीवन जिंदा नहीं रह सकता. आइए जानते हैं कौन सी है वह झील.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 22 Feb 2026 07:29 PM (IST)
Dead Sea: धरती पर एक ऐसी झील मौजूद है जिसके पानी में कोई भी दिखने वाला जीवन जिंदा नहीं रह सकता. आइए जानते हैं कौन सी है वह झील.

Dead Sea: डेड सी धरती पर सबसे दिलचस्प कुदरती अजूबों में से एक है. इजराइल और जॉर्डन के बीच मौजूद यह असल में समुद्र नहीं बल्कि एक काफी बड़ी नमक की झील है. जो बात इसे खास बनाती है वह यह है कि यह धरती की सतह पर सबसे निचले पॉइंट पर मौजूद है. आइए जानते हैं कि ऐसी क्या बात है जो इस झील को जीवन के लिए इतना खतरनाक बनाती है.

डेड सी जॉर्डन रिफ्ट वैली नाम के एक जियोलॉजिकल गड्ढे में गहराई में है. समुद्र तल से 430 मीटर से ज्यादा नीचे यह धरती पर सबसे कम खुली जमीन का रिकॉर्ड रखता है. यहां पर काफी ज्यादा तापमान है और काफी तेजी से इवैपोरेशन होता है.
डेड सी जॉर्डन रिफ्ट वैली नाम के एक जियोलॉजिकल गड्ढे में गहराई में है. समुद्र तल से 430 मीटर से ज्यादा नीचे यह धरती पर सबसे कम खुली जमीन का रिकॉर्ड रखता है. यहां पर काफी ज्यादा तापमान है और काफी तेजी से इवैपोरेशन होता है.
डेड सी में जीवन ना पनपने की सबसे बड़ी वजह इसका काफी ज्यादा नमक का जमाव है. पानी में हर लीटर में लगभग 340 ग्राम नमक होता है. यह आम समुद्री पानी से लगभग 9 से 10 गुना ज्यादा खारा है. इस वजह से यहां जीवित जीवों के लिए काफी ज्यादा कठोर माहौल है.
डेड सी में जीवन ना पनपने की सबसे बड़ी वजह इसका काफी ज्यादा नमक का जमाव है. पानी में हर लीटर में लगभग 340 ग्राम नमक होता है. यह आम समुद्री पानी से लगभग 9 से 10 गुना ज्यादा खारा है. इस वजह से यहां जीवित जीवों के लिए काफी ज्यादा कठोर माहौल है.
Published at : 22 Feb 2026 07:29 PM (IST)
