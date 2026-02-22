एक्सप्लोरर
क्या होता है Dead Sea, आखिर क्यों नहीं पनप सकता वहां कोई जीवन?
Dead Sea: धरती पर एक ऐसी झील मौजूद है जिसके पानी में कोई भी दिखने वाला जीवन जिंदा नहीं रह सकता. आइए जानते हैं कौन सी है वह झील.
Dead Sea: डेड सी धरती पर सबसे दिलचस्प कुदरती अजूबों में से एक है. इजराइल और जॉर्डन के बीच मौजूद यह असल में समुद्र नहीं बल्कि एक काफी बड़ी नमक की झील है. जो बात इसे खास बनाती है वह यह है कि यह धरती की सतह पर सबसे निचले पॉइंट पर मौजूद है. आइए जानते हैं कि ऐसी क्या बात है जो इस झील को जीवन के लिए इतना खतरनाक बनाती है.
