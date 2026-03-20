मौत आ जाए पर... डांस करते दूल्हे का वीडियो वायरल, मजे ले रहे यूजर्स

शादी-ब्याह के सीजन में डांस और मस्ती के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो एक शादी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. वायरल हो रहे एक वीडियो में दूल्हा अपनी ही शादी में इतने अनोखे अंदाज में डांस करता नजर आ रहा है कि लोग कह रहे हैं मौत आ जाए पर ऐसा कॉन्फिडेंस ना आए. इस वायरल क्लिप में दूल्हे का डांस स्टाइल इतना अलग और बेपरवाह है कि इंटरनेट पर इसे लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई है. कोई इसे और कॉन्फिडेंस बता रहा है तो कोई रो टैलेंट.



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डांस करते दूल्हे का वीडियो हुआ वायरल



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @SangitaBishnoi_ नाम के अकाउंट से यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जहां यूजर्स इसे बार-बार देख रहे और मजेदार कमेंट्स हो रहे हैं. वहीं वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के माहौल में दूल्हा स्टेज पर खड़ा होकर फुल एनर्जी में डांस करता नजर आता है. उसके डांस स्टेप्स काफी अलग और अनोखे हैं. जिन्हें देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं. दूल्हा बिना किसी डीजे की मस्ती में झूमता दिखाई देता है, मानो उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि लोग क्या सोचेंगे. यही बेफिक्रे और कॉन्फिडेंस इस वीडियो को खास बना देता है .इसके अलावा वीडियो में दूल्हा हट्टा-कट्टा नहीं बल्कि दुबला पतला लड़का है, जिसके चलते यूजर्स और दूल्हे के मजे ले रहे हैं. वहीं सोशल मीडिया पर शादी के इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके है और कई लोग इस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं.

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यूजर्स ने लिए जमकर दूल्हे के मजे



वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार रिएक्शन देना शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा भाई में प्रतिभा कूट-कूट के भरी है, दूल्हा बना है इसलिए खुल नहीं पा रहा है. वहीं दूसरे ने लिखा भाई डांस नहीं आता पर शर्म तो आती है. एक और यूजर ने मजाक में लिखा किसी ने उकसाया है इसे की तू कर लेगा. वहीं एक यूजर ने लिखा जिस लड़की को डांस कम आता हो, उसके लिए गॉड गिफ्टेड हस्बैंड है ये. एक यूजर ने कमेंट किया हुनर अपना-अपना होता है लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए. दूसरे ने कहा ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में.

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