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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडLucknow News: ईद के चांद का हुआ दीदार, देशभर में कल मनाया जाएगा त्योहार, अखिलेश यादव ने भी दी मुबारकबाद

Lucknow News: ईद के चांद का हुआ दीदार, देशभर में कल मनाया जाएगा त्योहार, अखिलेश यादव ने भी दी मुबारकबाद

Lucknow News in Hindi: लखनऊ में ईद का चांद नजर आ गया है. कल देशभर में त्योहार मनाया जाएगा. अखिलेश यादव ने सभी देशवासियों को बधाई दी है. साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 20 Mar 2026 08:02 PM (IST)
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लखनऊ में ईद के चांद का दीदार हो गया है और अब पूरे देश में कल ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. जुमे की नमाज के बाद रमजान को चांद दिखाई देने की तस्दीक होने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है और बाजारों से लेकर घरों तक तैयारियां तेज हो गई हैं. ईदगाह ऐशबाग समेत सभी मस्जिदों में तैयारी पूरी हो गई हैं. इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की हैं. वहीं मौलाना खालिद रशीद ने देशवासियों को मुबारकबाद दी है, ईदगाह ऐशबाग में सुबह 10 बजे नमाज होगी और सड़क पर नमाज न पढ़ने की अपील की है.

इस मौके पर अखिलेश यादव ने भी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "यूं तो सबके अपने-अपने चंदा हैं, पर ईद का चांद एक है. ईद मुबारक!" उनके इस संदेश को लोगों ने खूब पसंद किया और आपसी भाईचारे का संदेश बताया.

इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने ईद को लेकर जारी की गाइडलाइन

लखनऊ में ईद को लेकर खास तैयारियां की गई हैं. ईदगाह ऐशबाग समेत शहर की सभी प्रमुख मस्जिदों में नमाज की तैयारी पूरी कर ली गई है. जानकारी के मुताबिक, ईदगाह ऐशबाग में सुबह 10 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी. बड़ी संख्या में नमाजियों के पहुंचने की उम्मीद है. वहीं, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने ईद को लेकर गाइडलाइन जारी की है. इसमें लोगों से अपील की गई है कि वे सड़क पर नमाज न पढ़ें और निर्धारित स्थानों पर ही नमाज अदा करें, ताकि किसी को असुविधा न हो और व्यवस्था बनी रहे.

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नमाज स्थलों पर तैनात किया गया पुलिस बल

सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है. शहर में जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील इलाकों में विशेष नजर रखी जा रही है. प्रशासन का कहना है कि ईद का त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाए, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं.

ये भी पढ़िए- यूपी: देशभर में कल मनाई जाएगी ईद, राजधानी लखनऊ में पुलिस-प्रशासन अलर्ट

Published at : 20 Mar 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Akhilesh Yadav UP News Lucknow News Eid 2026
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