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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजJalebi Origin: ईरान से आई थी भारत की 'नेशनल मिठाई', खाते तो बहुत होंगे लेकिन नहीं जानते होंगे नाम

Jalebi Origin: ईरान से आई थी भारत की 'नेशनल मिठाई', खाते तो बहुत होंगे लेकिन नहीं जानते होंगे नाम

Jalebi Origin: भारत में जलेबी काफी पसंद की जाती है. आइए जानते हैं कि आखिर यह कहां से आई और क्या था इसका इतिहास.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 20 Mar 2026 07:42 PM (IST)
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Jalebi Origin: अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत की सबसे मशहूर मिठाई जलेबी पूरी तरह से यहीं की देन है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जलेबी को अक्सर भारत की राष्ट्रीय मिठाई कहा जाता है. लेकिन यह असल में ईरान से आई है. यह फारसी मिठाई भारत की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक बन चुकी है. आइए जानते हैं कैसा रहा इसका सीमा पार का सफर.

जुलबिया से जलेबी तक का सफर 

सदियों पहले फारस में जुलबिया नाम की एक मिठाई काफी पसंद की जाती थी. यह मिठाई लगभग 500 साल पहले भारत पहुंची. इसे मध्यकाल के दौरान तुर्की और ईरानी व्यापारी अपने साथ लाए थे. अपने मूल रूप में जुलबिया को शहद और गुलाब जल की चाशनी में डुबाया जाता था. जब यह भारत पहुंची तो इसमें यहां के स्थानीय स्वाद घुल गए. चीनी की चाशनी, केसर और इलायची ने मूल सामग्री की जगह ले ली. इस तरह उस मिठाई का जन्म हुआ जिसे आज हम जलेबी के नाम से जानते हैं.

प्राचीन जिक्र और साहित्यिक जड़ें

जलेबी का इतिहास भारत में इसके आने से भी कहीं ज्यादा पुराना है. इसका सबसे पहले जिक्र दसवीं सदी की अरबी पाक कला की किताब 'किताब-अल-तबीख' में मिलता है. इसे मुहम्मद बिन हसन अल बगदादी ने लिखा था. इस किताब में इस मिठाई को जुलबिया कहा गया है.

भारत में इसका सबसे पहला लिखित जिक्र 1450 ईस्वी के एक जैन ग्रंथ 'प्रियमकर्णृपकथा' में मिलता है. यहां इसे एक भव्य दावत में परोसा गया था.

भारत में इसे अपना कैसे बनाया? 

हालांकि इसकी शुरुआत फारस में हुई थी लेकिन भारत ने जलेबी को एक अनोखी पहचान दी. घोल को खमीर उठाने, उसे घुमावदार आकार में तलने और फिर चीनी की चाशनी में डुबोने की विधि ने इसे बाहर से कुरकुरा और अंदर से रसीला बना दिया. समय के साथ यह त्योहार, शादी और यहां तक की रोजमर्रा के नाश्ते में भी एक बड़ा हिस्सा बन गई.

जलेबी के अलग-अलग रूप 

पूरे भारत में हर क्षेत्र में इसके अलग-अलग रूप हैं. इंदौर में आपको विशाल जलेबा मिलेगा. यह जलेबी का ही एक ज्यादा भारी और मोटा रूप है. उत्तरी भारत में आपको इमरती मिलती है. इसका डिजाइन ज्यादा बारीक होता है और इसे उड़द की दाल के घोल से बनाया जाता है. पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे पूर्वी राज्यों में छेना जिलिपी मिलती है. यह काफी ज्यादा नरम होती है और इसे पनीर से बनाया जाता है.

यह भी पढ़ें: LPG के लिए नहीं देखना पड़ेगा खाड़ी देशों का मुंह, भारत ने निकाल लिया तोड़; जानें कैसे बनती है DME गैस?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
Jalebi Origin Indian Sweets History Zulbiya Persian Sweet
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