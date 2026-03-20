हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता

IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता

Matthew Short Injury IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार झटके लग रहे हैं. तेज गेंदबाज नाथन एलिस के बाद एक स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी भी चोटिल हो गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Mar 2026 07:32 PM (IST)
Preferred Sources

Chennai Super Kings IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. तेज गेंदबाज नाथन एलिस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, अब स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी मैथ्यू शॉर्ट IPL 2026 के पहले कुछ मैचों से बाहर हो गए हैं. क्रिकबज के अनुसार शॉर्ट को अंगूठे में फ्रैक्चर है और बीच सीजन में CSK टीम को जॉइन कर सकते हैं. शॉर्ट इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड से भी ड्रॉप हो गए थे.

अब सवाल है कि मैथ्यू शॉर्ट के बाहर होने से क्या चेन्नई सुपर किंग्स टीम कमजोर पड़ जाएगी. शायद नहीं, क्योंकि टीम में डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद और मैट हेनरी वो 4 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं, जिन्हें चेन्नई टीम की प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी. मगर CSK के पास कोई अनुभवी स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर नहीं है, उस दृष्टि से शॉर्ट की चोट टीम के लिए नुकसानदायक हो सकती है.

CSK को चाहिए एलिस का रिप्लेसमेंट

मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस को 2 करोड़ रुपये में खरीदा था. एलिस के टी20 आंकड़े शानदार रहे हैं, ऐसे में उनका चोटिल होना CSK के लिए बहुत बड़े झटके के समान है. खासतौर पर एलिस डेथ ओवरों का जिम्मा संभालने वाले थे, लेकिन उनके बाहर होने से चेन्नई का डेथ बॉलिंग अटैक भी कमजोर पड़ता दिख रहा है.

अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स को उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया है. CSK के सीईओ काशी विश्वनाथन ने अपडेट देकर बताया कि उन्होंने ओटनील बार्टमैन से संपर्क साधा है. चूंकि बार्टमैन मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में टेक्सास सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, जो सीएसके फ्रेंचाइजी की ही टीम है. ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्हें साइन करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा. बार्टमैन अभी पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद किंग्समैन के साथ डील कर चुके हैं. वो अगर PSL छोड़कर आते हैं तो वो ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर नहीं होंगे क्योंकि पहले कॉर्बिन बॉश और ब्लेसिंग मुजरबानी ऐसा कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें:

IPL में खेलने के बाद गायब हो गई ये 5 टीम, एक जीत चुकी है खिताब; अब नहीं होगी वापसी 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 20 Mar 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
Matthew Short CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता
IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता
आईपीएल 2026
IPL 2026: लगातार बढ़ रही चोटिल खिलाड़ियों की संख्या, CSK-MI से लेकर इन टीमों को हुआ नुकसान
लगातार बढ़ रही चोटिल खिलाड़ियों की संख्या, CSK-MI से लेकर इन टीमों को हुआ नुकसान
आईपीएल 2026
IPL में खेलने के बाद गायब हो गई ये 5 टीम, एक जीत चुकी है खिताब; अब नहीं होगी वापसी 
IPL में खेलने के बाद गायब हो गई ये 5 टीम, एक जीत चुकी है खिताब; अब नहीं होगी वापसी 
आईपीएल 2026
CSK की बेस्ट टीम से बाहर हुए एम एस धोनी! 12 खिलाड़ियों में भी नहीं मिली जगह
CSK की बेस्ट टीम से बाहर हुए एम एस धोनी! 12 खिलाड़ियों में भी नहीं मिली जगह
Advertisement

वीडियोज

एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, Snake Venom Case रद्द, Elvish ने कहा, सालों तक किया गया परेशान
Alvida Jumma 2026:भारत में मातम, आक्रोश! खामनेई की मौत के विरोध में शिया समुदाय का 'ब्लैक प्रोटेस्ट'
Protest in Israel: EID से पहले अल-अक्सा मस्जिद में फूटा स्थानीयों का गुस्सा! | Donald Trump
US Israel Iran War: खाड़ी देशों में छिड़ेगी Nuclear War? WHO के बयान से हड़कंप | Middle East | Trump
US Israel Iran War: अमेरिका ने सैन्य अभियान में खर्च किए 25 बिलियन डॉलर | Donald Trump l Middle East
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बाद IOCL ने दिया झटका, बढ़ा दिए प्रीमियम पेट्रोल के दाम, जानें ताजा रेट
हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बाद IOCL ने दिया झटका, बढ़ा दिए प्रीमियम पेट्रोल के दाम, जानें ताजा रेट
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली के व्यापार पर मंडराया संकट, ईरान-इजरायल युद्ध से 5000 करोड़ के नुकसान की आशंका
दिल्ली के व्यापार पर मंडराया संकट, ईरान-इजरायल युद्ध से 5000 करोड़ के नुकसान की आशंका
साउथ सिनेमा
'दृश्यम 3' की रिलीज डेट टली, अब अप्रैल में नहीं देख पाएंगे मोहनलाल की क्राइम ड्रामा फिल्म
'दृश्यम 3' की रिलीज डेट टली, अब अप्रैल में नहीं देख पाएंगे मोहनलाल की क्राइम ड्रामा फिल्म
विश्व
Israel-US Iran War Live: 'हम सबसे खतरनाक एनर्जी संकट की दहलीज पर', ईरान से जंग के बीच IEA का बड़ा बयान
LIVE: 'हम सबसे खतरनाक एनर्जी संकट की दहलीज पर', ईरान से जंग के बीच IEA का बड़ा बयान
क्रिकेट
IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें वैभव सूर्यवंशी किस नंबर पर
IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें वैभव सूर्यवंशी किस नंबर पर
इंडिया
ईरान के बाद इस देश पर हमला करेगा अमेरिका? ओवैसी ने कर दी ट्रंप के अगले टारगेट की भविष्यवाणी
ईरान के बाद इस देश पर हमला करेगा अमेरिका? ओवैसी ने कर दी ट्रंप के अगले टारगेट की भविष्यवाणी
फूड
मीठी सेवई से लेकर शीर खुरमा तक, ईद के लिए 5 आसान रेसिपी आइडियाज
मीठी सेवई से लेकर शीर खुरमा तक, ईद के लिए 5 आसान रेसिपी आइडियाज
यूटिलिटी
नवरात्रि शुरू होते ही बाजार में बिकने लगा नकली कुट्टू का आटा, ऐसे करें असली-नकली की पहचान
नवरात्रि शुरू होते ही बाजार में बिकने लगा नकली कुट्टू का आटा, ऐसे करें असली-नकली की पहचान
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget