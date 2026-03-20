IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता

IPL 2026 से पहले CSK को दूसरा बड़ा झटका, टीम के स्टार ऑलराउंडर ने बढ़ाई चेन्नई की चिंता
Matthew Short Injury IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार झटके लग रहे हैं. तेज गेंदबाज नाथन एलिस के बाद एक स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी भी चोटिल हो गया है.
Chennai Super Kings IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. तेज गेंदबाज नाथन एलिस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, अब स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी मैथ्यू शॉर्ट IPL 2026 के पहले कुछ मैचों से बाहर हो गए हैं. क्रिकबज के अनुसार शॉर्ट को अंगूठे में फ्रैक्चर है और बीच सीजन में CSK टीम को जॉइन कर सकते हैं. शॉर्ट इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड से भी ड्रॉप हो गए थे.
अब सवाल है कि मैथ्यू शॉर्ट के बाहर होने से क्या चेन्नई सुपर किंग्स टीम कमजोर पड़ जाएगी. शायद नहीं, क्योंकि टीम में डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद और मैट हेनरी वो 4 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं, जिन्हें चेन्नई टीम की प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी. मगर CSK के पास कोई अनुभवी स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर नहीं है, उस दृष्टि से शॉर्ट की चोट टीम के लिए नुकसानदायक हो सकती है.
CSK को चाहिए एलिस का रिप्लेसमेंट
मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस को 2 करोड़ रुपये में खरीदा था. एलिस के टी20 आंकड़े शानदार रहे हैं, ऐसे में उनका चोटिल होना CSK के लिए बहुत बड़े झटके के समान है. खासतौर पर एलिस डेथ ओवरों का जिम्मा संभालने वाले थे, लेकिन उनके बाहर होने से चेन्नई का डेथ बॉलिंग अटैक भी कमजोर पड़ता दिख रहा है.
अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स को उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया है. CSK के सीईओ काशी विश्वनाथन ने अपडेट देकर बताया कि उन्होंने ओटनील बार्टमैन से संपर्क साधा है. चूंकि बार्टमैन मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में टेक्सास सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, जो सीएसके फ्रेंचाइजी की ही टीम है. ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्हें साइन करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा. बार्टमैन अभी पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद किंग्समैन के साथ डील कर चुके हैं. वो अगर PSL छोड़कर आते हैं तो वो ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर नहीं होंगे क्योंकि पहले कॉर्बिन बॉश और ब्लेसिंग मुजरबानी ऐसा कर चुके हैं.
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Source: IOCL