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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसरेआम मारी गोली फिर दुकान के बार रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो

सरेआम मारी गोली फिर दुकान के बार रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बाजार की चहल पहल दिखाई गई है और लोग आ जा रहे हैं. तभी वहां कुछ ऐसा होता कि लोग देखते रह जाते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Aug 2026 02:40 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक हैरान लेकिन मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने एक दुकान के बाहर प्रैंक किया और ऐसा प्रैंक किया कि दुकानदार के गुर्दे तक मुंह में आ गए. प्रैंक करने के बाद लड़के दुकान के बाहर रखा नया गैस सिलेंडर तक लेकर भाग गए. वीडियो देखने के बाद आपको गुस्सा तो आएगा ही लेकिन एक बार के लिए आपकी हंसी भी निकल जाएगी. हालांकि ये एक प्रैंक वीडियो बताया जा रहा है.

दुकान के बाहर चलाई फर्जी बंदूक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बाजार की चहल पहल दिखाई गई है और लोग आ जा रहे हैं. वहीं कोने पर एक किराने की दुकान बनी हुई है जिसमें दुकानदार अपना काम कर रहा है और दुकान के बाहर नए गैस सिलेंडर रखे हुए हैं. इतने में एक शख्स वहां टहलता हुआ आता है और उसी का साथी उसे सबके सामने नकली बंदूक से गोली मार देता है. जैसे बंदूक की आवाज गूंजती है वैसे ही दुकानदार दुकान का शटर गिरा लेते हैं और बुरी तरह से घबरा जाते हैं.

एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों पर आधारित है.

 
 
 
 
 
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मौका मिलते ही गैस सिलेंडर लेकर हुए फरार

मौका पाते ही गोली लगा शख्स झट से खड़ा होता है और उनके बाकी साथी भी वहां बाइक लेकर पहुंच जाते हैं. इसके बाद वो गैस सिलेंडर उठाते हैं इससे पहले कि दुकानदार अपना शटर उठाए और वहां से भाग जाते हैं. चोरों का ये दिमाग देखकर लोग इस शातिरपन पर हैरान भी हैं तो कई लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है कि इस तरह के प्रैंक से दिल के कमजोर लोगों को चोट पहुंच सकती है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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यूजर्स बोले, क्या एक्टिंग की है भाई

वीडियो को  alamin52930 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या प्रैंक किया है भाई, बेचारे दुकानदार बुरी तरह से डर गए. एक और यूजर ने लिखा...भाई जिस तरह से गिरा है वो एक दम नेचुरल था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चीख चीखकर सबको स्कीम बता दे.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 02:40 PM (IST)
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