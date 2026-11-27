पंजाब की राजनीति में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने फिर हाथ मिला लिया है, लेकिन इस दोस्ती का असर पटियाला नगर निगम चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा. यहां दोनों पार्टियां गठबंधन में होने के बावजूद एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं. शहर के 30 वार्डों में भाजपा और अकाली दल के उम्मीदवार आमने-सामने हैं. यानी प्रदेश स्तर पर दोनों दल साथ हैं, लेकिन स्थानीय चुनाव में एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हैं.

दरअसल, नगर निगम चुनाव की तैयारी दोनों पार्टियों ने अलग-अलग शुरू की थी. दोनों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे. इसी बीच 24 नवंबर को भाजपा और अकाली दल ने दोबारा गठबंधन करने का ऐलान कर दिया. हालांकि, तब तक चुनाव की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी थी. ऐसे में दोनों दलों ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव से हटाने के बजाय मैदान में बनाए रखने का फैसला किया.

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अब 28 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले दोनों पार्टियों के सामने अपने-अपने प्रत्याशियों को जिताने की चुनौती है. जिन वार्डों में दोनों दलों के उम्मीदवार आमने-सामने हैं, वहां कार्यकर्ता भी अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं.

हाईकमान के निर्देश पर चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी

इस चुनाव में भाजपा के पटियाला शहरी जिला प्रधान विजय कुमार कुक्का भी मैदान में हैं. वह वार्ड नंबर 50 से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. उनका कहना है कि पार्टी हाईकमान की ओर से चुनाव में पहले की तरह डटे रहने का संदेश दिया गया है. इसी वजह से गठबंधन की घोषणा के बाद भी स्थानीय चुनाव में पार्टी ने अपना रुख नहीं बदला है.

पटियाला का यह चुनाव दोनों दलों के लिए कई मायनों में अहम हो गया है. एक तरफ दोनों पार्टियां प्रदेश की राजनीति में साथ आने का संदेश दे रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके उम्मीदवार एक-दूसरे के वोट काटने की स्थिति में हैं. इसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ सकता है.

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फिलहाल दोनों दलों की कोशिश अपने परंपरागत वोटरों को अपने पक्ष में बनाए रखने की है. अब देखना होगा कि गठबंधन की नई दोस्ती का असर मतदाताओं पर कितना पड़ता है और नगर निगम चुनाव में किस पार्टी को इसका फायदा मिलता है.