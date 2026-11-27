सर्दियों का मौसम आते ही बाजारों में कई मौसमी फल और सब्जियां दिखाई देने लगती हैं. इन्हीं में से एक है सिंघाड़ा, जिसे लोग कच्चा खाने के साथ-साथ उबालकर और इसके आटे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं. व्रत के दौरान सिंघाड़े के आटे की मांग भी काफी बढ़ जाती है. पानी में उगने वाला यह फल स्वाद और पोषण के लिहाज से खास माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत में सबसे ज्यादा सिंघाड़े की खेती किस राज्य में होती है?

बता दें, सिंघाड़े की खेती सामान्य खेतों के बजाय तालाबों, पोखरों और जलभराव वाले क्षेत्रों में की जाती है. यही वजह है कि देश के कुछ राज्यों में इसकी पैदावार दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक होती है.

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा उत्पादन

भारत में सिंघाड़े की खेती कई राज्यों में की जाती है, लेकिन उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं. कृषि मंत्रालय के 2024-25 के अंतिम बागवानी उत्पादन आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश लगभग 2.79 हजार टन उत्पादन के साथ पहले स्थान पर है. वहीं मध्य प्रदेश करीब 2.74 हजार टन उत्पादन के साथ दूसरे नंबर पर है. दोनों राज्यों के उत्पादन में अंतर बहुत कम है. इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, जहां लगभग 295 टन सिंघाड़े का उत्पादन हुआ. मणिपुर, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में भी इसकी खेती होती है, हालांकि इन राज्यों का राष्ट्रीय उत्पादन में हिस्सा काफी कम है.

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मध्य प्रदेश में कहां होती है सिंघाड़े की खेती?

मध्य प्रदेश में सिंघाड़े की खेती का खास महत्व है. राज्य के जबलपुर जिले का सिहोरा क्षेत्र इसके उत्पादन और बिजनेस के लिए जाना जाता है. यहां कई तालाबों और जलाशयों में किसान सिंघाड़े की खेती करते हैं. सिहोरा के आसपास के क्षेत्रों में इसकी अच्छी पैदावार होती है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी किसान जलभराव वाले क्षेत्रों का इस्तेमाल इस फसल के लिए करते हैं. सिंघाड़े की खेती किसानों के लिए आमदनी का एक अच्छा विकल्प है. खासकर उन इलाकों में जहां जमीन लंबे समय तक पानी में डूबी रहती है और सामान्य फसलों की खेती करना मुश्किल होता है. ऐसे क्षेत्रों में किसान तालाबों और जलाशयों का उपयोग करके सिंघाड़े का उत्पादन कर सकते हैं.

ऐसे होती है सिंघाड़े की खेती

सिंघाड़ा एक जलीय पौधे पर उगने वाला फल है. इसकी खेती के लिए पानी से भरे तालाब, पोखर या दूसरे जलाशयों की जरूरत होती है. आमतौर पर इसकी खेती मानसून के आसपास शुरू की जाती है. पौधों को पानी में लगाया जाता है और धीरे-धीरे उनकी बेलें पानी की सतह पर फैलने लगती हैं. इस फसल के लिए पानी की गुणवत्ता, तापमान और पोषक तत्वों का संतुलन काफी मायने रखता है. तालाब की मिट्टी में पर्याप्त जैविक पदार्थ होना भी जरूरी है. धीरे-धीरे में पौधों पर फूल आते हैं और बाद में फल विकसित होने लगते हैं. सर्दियों के मौसम में सिंघाड़े की तुड़ाई की जाती है.

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