परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं. इसी के मद्देनजर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है. वहीं देश के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इसे खतरा करार दिया है.

योगेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मोदी सरकार 2029 के चुनावों से पहले परिसीमन (डिलिमिटेशन) कराने के लिए बेताब है. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अप्रैल में बीजेपी की पहली कोशिश को नाकाम कर दिया था. अब उसे सत्ताधारी पार्टी के 'प्लान बी' का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा.

योगेंद्र यादव के आरोप

योगेंद्र यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें राज्यों के हिस्से में बदलाव नहीं किया जाएगा, बल्कि चुनावी नक्शे को इस तरह फिर से तैयार किया जाएगा, जिससे सत्ताधारी पार्टी को स्थायी फायदा मिल सके. उन्होंने आगे कहा कि असम और जम्मू-कश्मीर के उदाहरण से पहले ही यह साफ हो गया है कि परिसीमन के जरिए सत्ताधारी पार्टी को कितना बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, इसे एक तरह की 'जेरीमेंडरिंग' (चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं में अपने फायदे के लिए हेरफेर) कहा जा सकता है. विपक्ष को इस चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए.

My Press Conference on the dangers of passing the 131st Constitutional Amendment Bill Full PC link 👇 https://t.co/eNl36JbXjZ https://t.co/mkkxdvQkZm — Kapil Sibal (@KapilSibal) November 24, 2026

कपिल सिब्बल ने बताया खतरा

कपिल सिब्बल ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने को खतरा बताया. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेस कर कहा कि जैसे उन्होंने ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कमीशन में बिठाया है, इसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि डिलिमिटेशन में भी किसी न्यायधीश या पूर्व न्यायधीश को बिठाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार अपने हिसाब से डिलिमिटेशन करेगी.

असम का उदाहरण देकर क्या कहा

इसके अलावा कपिल सिब्बल ने असम का उदाहरण देते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि असम में जब इ्न्होंने डिलिमिटेशन किया तो, जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान थे उन्हें एक तरफ कर कहा कि ऐसी विधानसभाएं बनाओ, जहां केवल एक मुस्लिम ही जीत सकता है और कोई जीत ही नहीं सकता.

उन्होंने आगे कहा कि बाकी समुदायों को उनसे अलग कर दिया गया. इसका नतीजा ये हुआ कि उन विधानसभाओं में कांग्रेस केवल मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट दे सकी. इसी के चलते असम में जो कांग्रेस की 19 सीटें आई हैं, वो सभी जीतने वाले केवल मुसलमान ही हैं. ऐसा ही कुछ इन्होंने जम्मू कश्मीर में भी किया है.

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