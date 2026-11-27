MLA Pension Rules: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नेहटौर सीट से भाजपा विधायक ओम कुमार का निर्वाचन रद्द कर दिया है. 26 नवंबर 2024 को न्याय मूर्ति सलिल कुमार राय की एकल पीठ ने उनके फॉर्म 26 शपथ पत्र में अनिवार्य जानकारी न होने की वजह से उनके 2022 के विधानसभा चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश के अमल पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है. इसी के साथ उनकी विधायकी चली गई है.

पेंशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है?

28 सितंबर 2022 को ज्ञानेंद्र कुमार सिंह बनाम बिहार विधानसभा मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर विधानसभा अध्यक्ष संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत किसी विधायक को अयोग्य घोषित करते हैं तो वह उस पर पेंशन जब्त करने या फिर पूर्व विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं को वापस लेने जैसी अतिरिक्त सजा नहीं थोप सकते.

हालांकि इसका मतलब यह नहीं होता कि निर्वाचन रद्द होने पर पेंशन मिलना तय ही है. पेंशन मिलने की पात्रता संबंधित राज्य के कानून पर निर्भर होती है. ऐसा कोई राष्ट्रीय नियम नहीं है जिसके तहत सिर्फ एक दिन विधायक रहने पर आजीवन पेंशन मिल सके. उत्तर प्रदेश पेंशन अधिनियम 1980 की धारा 24 के मुताबिक पूर्व विधानसभा सदस्य कानून के प्रावधानों के मुताबिक पेंशन पाने के पात्र हैं. पेंशन की गणना करते वक्त 6 महीने या फिर उससे ज्यादा, लेकिन 1 साल से कम की सेवा को पूरा 1 साल माना जाता है.

जब कोई विधायक दोषी ठहराया जाता है तो क्या होता है?

जनजीवन अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के मुताबिक अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी अपराध के लिए 2 साल या फिर से ज्यादा की कैद की सजा पता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है. यह अयोग्यता दोषी ठहराए जाने की तारीख से शुरू होती है और जेल से रिहा होने के बाद 6 साल तक बनी रहती है.

हालांकि किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण सदस्यता जाने का मतलब यह नहीं होता कि हर राज्य में पेंशन का अधिकार भी अपने आप खत्म हो जाएगा. इसका असर उस राज्य के पेंशन कानून से तय होता है.

हिमाचल प्रदेश में पेंशन को लेकर प्रस्तावित बदलाव

अप्रैल 2026 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक संशोधन विधेयक पारित किया. इसका उद्देश्य दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए विधायकों की पेंशन को बंद करना है. किसी विधेयक का पारित होना और उसका कानून के रूप में लागू होना दोनों अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं. सिर्फ इस अंश को ही इस बात का सबूत नहीं माना जाना चाहिए कि यह प्रावधान कानून बन गया है.

यह भी पढ़ें: क्या करते हैं 121 किलो सोना दान करने वाले वर्धमान जैन? जानें पूरी डिटेल

दूसरे लाभ और ओम कुमार के मामले में क्या?

राज्य के कानून और तय शर्तों के आधार पर पूर्व विधायकों को चिकित्सा, यात्रा और दूसरी सुविधाएं भी मिल सकती हैं. उत्तर प्रदेश में इन सुविधाओं में रेलवे कूपन और कुछ शर्तों के साथ हवाई यात्रा की भी सुविधा शामिल है.

ओम कुमार के मामले में हाईकोर्ट ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था लेकिन उनकी पेंशन पात्रता पर कोई साफ फैसला नहीं सुनाया गया. इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि उन्हें पेंशन मिलेगी या फिर नहीं.

यह भी पढ़ें: क्या है तमिलनाडु से जुड़ा दीपथून विवाद, मंदिर-दरगाह से इसका क्या संबंध?