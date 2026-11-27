Tirupati Temple Donation: चेन्नई के एक जैन दंपत्ति वर्धमान जैन और राधिका जैन ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में करीब 208 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के आभूषण दान किए हैं. दान में 121 किलो सोने के आभूषण और 238.2 कैरेट के हीरे शामिल हैं. अब तक भगवान वेंकटेश्वर को दिया गया यह सबसे बड़ा दान है. लेकिन क्या आपको पता है कि अब तक तिरुपति में किन लोगों ने बड़े दान किए हैं, आइए टॉप-10 दान करने वालों की लिस्ट देख लेते हैं.

वर्धमान जैन और राधिका जैन

भगवान वेंकटेश्वर और माता पद्मावती के लिए उन्होंने नवंबर 2026 में 121 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषण दान किए हैं. जिसकी कीमत करीब 208 करोड़ रुपये बताई गई है. यह किसी भी भक्त के द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है. वे इससे पहले भी प्राणदानम, अन्न प्रसादम और अन्य ट्रस्टों में कई करोड़ रुपये का दान कर चुके हैं.

कोडाली श्रीकांत

कोडाली श्रीकांत हैदराबाद के रहने वाले एक श्रद्धालु हैं, जिन्होंने नवंबर 2026 में श्री वेंकटेश्वर अन्नप्रसादम ट्रस्ट को 10 करोड़ रुपये दान में दिए हैं.

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रामा राजू मंटेना

राजू मंटेना अमेरिका में रहने वाले भारतीय-अमेरिकी बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने साल 2017 में करीब 28 किलोग्राम सोने का सहस्र नाम कासुला हारम दान किया था, जिसकी कीमत करीब 8.36 करोड़ रुपये थी. उन्होंने तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए भी करीब 9 करोड़ रुपये दान में दिए थे.

संजीव गोयनका

आरपी संजीव गोयनका जो आरपी-एसजी ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर को करीब 5 करोड़ रुपये के सोने के गहने दान किए हैं.

RSB रिटेल इंडिया लिमिटेड

यह हैदराबाद की एक कंपनी है, जिसने TTD के BIRRD ट्रस्ट को करीब 2.93 करोड़ रुपये का दान किया है.

आरएस ब्रदर्स ज्वैलर्स

इस कंपनी ने TTD के BIRRD ट्रस्ट को 1.10 करोड़ रुपये का दान दिया था.

अब्दुल गनी और सुबीना बानो

चेन्नई के इस कपल ने 1.02 करोड़ रुपये का दान किया, जिसका इस्तेमाल पद्मावती रेस्ट हाउस की सुविधाओं और अन्नप्रसादम ट्रस्ट के लिए किया गया था.

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