Vardhman Jain Donation: चेन्नई के एक बिजनेसमैन वर्धमान जैन और उनके परिवार ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में 121 किलो सोने के आभूषणों का दान किया. यह दान 26 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को सौंपा गया. टीटीडी ने आभूषण बनाने के खर्च सहित इसका मूल्य लगभग ₹207.6 करोड़ बताया है. वर्धमान जैन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी और मेडिकल बिजनेस सेवाओं के क्षेत्र में काम करते हैं.

शिक्षा और कॉर्पोरेट करियर

वर्धमान जैन ने चेन्नई के लोयोला कॉलेज से स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई की है और यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सास एट ऑस्टिन से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की है. उनके पास मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग और डेटा से जुड़े पेटेंट हैं.

1997 में उन्होंने अपने भाई अनुराग जैन के साथ मिलकर विजन हेल्थ सोर्स की स्थापना की. यह कंपनी मेडिकल बिलिंग और क्लेम मैनेजमेंट सेवा देती थी. 2003 में पेरोट सिस्टम्स ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया. 2009 में जब डेल ने पेरोट सिस्टम्स का अधिग्रहण किया तो जैन ने डेल सर्विसेज के ग्लोबल बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ऑपरेशंस में एक लीडरशिप रोल को निभाया. उन्होंने लगभग 9000 कर्मचारियों और 100 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के साथ संबंधों का प्रबंधन किया.

एक्सेस हेल्थकेयर और बिजनेस डील्स

2011 में जैन ने शाजी रवि और दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर एक्सेस हेल्थकेयर की स्थापना की. यह कंपनी अमेरिका के अस्पतालों को हेल्थ केयर संस्थानों को मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, क्लेम मैनेजमेंट और रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान करती है. इसके कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जाता है.

जनवरी 2025 में अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म न्यू माउंटेन कैपिटल ने एक्सिस हेल्थकेयर में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का कुल मूल्यांकन लगभग दो अरब डॉलर आंका गया. यह कंपनी का अनुमानित मूल्यांकन था ना कि खरीदी गई हिस्सेदारी के लिए चुकाई गई कीमत.

जैन एशिया इंजीनियरिंग के निदेशक और सह मालिक भी हैं और वारा फ्यूचर एलएलपी के एक डेजिग्नेटिड पार्टनर भी हैं.

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121 किलो सोने के दान का इस्तेमाल कैसे किया गया

वर्धमान जैन, उनकी पत्नी राधिका जैन और परिवार के दूसरे सदस्यों ने ये आभूषण टीटीडी को भेंट किए. जैन ने बताया कि यह दान उनकी कंपनी में उनकी हिस्सेदारी बेचने से मिली रकम से दिया गया है. 24 कैरेट सोने के कुल 121 किलोग्राम वजन में से 106 किलोग्राम सोने का इस्तेमाल भगवान वेंकटेश्वर के लिए आभूषण बनाने में किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 33 तरह के डिजाइन वाले 46 आभूषण हैं, जिन्हें 9 सेटों में व्यवस्थित किया गया है. इनमें एक मुकुट, पैरों के आवरण, शंख चक्र के आवरण और कमरबंद शामिल हैं. इस दान में कई पारंपरिक आभूषण भी शामिल हैं जिन्हें काफी बारीकी से डिजाइन किया गया है. बाकी बचे 15 किलोग्राम सोने का इस्तेमाल तिरुचनूर में देवी पद्मावती अम्मावरु के लिए सोने की साड़ी और दूसरे आभूषण बनाने में किया जाएगा.

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