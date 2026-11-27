पूर्व CJI गवई ने जजों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, 'SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक को...'
पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति एवं तबादलों में सामाजिक प्रतिनिधित्व की कमी पर चिंता जताई है.
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर न्यायपालिका में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक और महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है. 27 नवंबर 2026 को लिखे पत्र में गवई ने कॉलेजियम व्यवस्था की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायपालिका में नियुक्तियों के दौरान योग्यता और समावेशिता के सिद्धांतों की अनदेखी हो रही है और एक खास समुदाय को प्राथमिकता दी जा रही है.
Former CJI B.R. Gavai wrote to President Droupadi Murmu expressing concern over the appointment and transfer of judges in the Supreme Court and High Courts. He questioned the Collegium's functioning, alleging that a particular community was being given preference, affecting the representation of SCs, STs, OBCs, minorities, women and other sections. He also raised concerns over the lack of accountability in the Collegium system and urged the President to intervene to ensure equal representation in the judiciary— IANS (@ians_india) November 27, 2026