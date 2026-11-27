Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून दीपक जलाने को लेकर विवाद.

सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी, पर दीपक पारंपरिक जगह जलाया.

कलेक्टर ने माफी मांगी, अवमानना याचिका पर सुनवाई आज.

सरकार दीपथून को ब्रिटिशकालीन सर्वे पिलर बताती है.

Deepathoon Controversy: मदुरै की तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम का दीपक जलाने की जगह को लेकर हुए विवाद ने हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह की दरगाह के पास स्थित दीपथून को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. हिंदू पक्ष इस स्तंभ पर दीपक जलाना चाहता था लेकिन मंदिर प्रशासन ने पारंपरिक दीपा मंडपम को चुना. दरगाह के पास इस स्तंभ का होना ही इस विवाद की एक बड़ी वजह है. इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और पहाड़ी के इतिहास और अधिकारों से जुड़े कुछ सवाल भी शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या हुआ?

20 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रशासन की टीम को 24 नवंबर को दीपाथून पर दीपक जलाने की एक बार के लिए मंजूरी दी थी. इस आदेश में किसी स्थायी धार्मिक अधिकार की बात नहीं की गई थी. हालांकि उस स्तंभ पर दीपक नहीं जलाया गया. इसके बजाय प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत रोक लगाने वाला आदेश लागू किया और पारंपरिक दीपा मंडपम में यह कार्यक्रम आयोजित किया. राज्य सरकार का ऐसा कहना है कि यह पाबंदी इस वजह से लगाई गई ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसमें दखल ना दे सके. 24 नवंबर को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने एक जॉन डो आदेश जारी किया ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में बाधा ना डाल सके.

कलेक्टर की माफी और अवमानना याचिका

25 नवंबर को मदुरै के कलेक्टर निशांत कृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी और दीपथून पर दीपक ना जलाने के लिए माफी मांगी. रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड ने वहां दीपक जलाने के लिए किसी टीम को अधिकृत ही नहीं किया था बल्कि उन्होंने पारंपरिक जगह यानी दीपा मंडपम को ही चुना था.

शुरुआत में चार स्थानीय मंदिर पुजारियों ने कहा था कि उन्होंने प्रशासन को जगह के बारे में कोई सलाह नहीं दी थी. लेकिन 25 नवंबर को लिखे एक पत्र में उन्होंने दीपा मंडपम में दीपक जलाने के फैसले का समर्थन किया था. याचिकाकर्ताओं ने सरकारी अधिकारियों और मंदिर प्रशासन के खिलाफ अवमानना याचिकाएं दायर की हैं. एक याचिका में मुख्यमंत्री सी.जोसेफ विजय की भूमिका के बारे में भी जानकारी मांगी गई है. आज यानी 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.

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ऐतिहासिक दावे और कानूनी विवाद

राज्य सरकार का कहना है कि दीपथून ब्रिटिश काल का एक सर्वे पिलर है ना कि कोई धार्मिक स्तंभ. यह सरकार का पक्ष है. 1923 के एक दीवानी फैसले में यह माना गया था कि तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा मंदिर का है जबकि दरगाह और पहाड़ी के ऊपरी हिस्से के कुछ हिस्सों पर मुसलमानों के अधिकारों को भी मान्यता दी गई थी. 1931 में प्रिवी काउंसिल ने इस फैसले को बरकरार रखा. मालिकाना हक या फिर धार्मिक परंपराओं को लेकर अभी तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

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